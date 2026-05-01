B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Tragedie la Breaza: Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul

Tragedie la Breaza: Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul

Flavia Codreanu
01 mai 2026, 21:28
Sursă foto: campinatv
Cuprins
  1. Ce măsuri au fost luate după acest accident grav în Breaza
  2. Care este starea victimelor implicate

Accident grav în Breaza. Un bărbat a murit după ce un ATV s-a răsturnat, vineri după-amiază, pe raza orașului Breaza, în zona Valea Târsei.  Un copil în vârstă de șase ani a fost rănit.

Ce măsuri au fost luate după acest accident grav în Breaza

Echipajele de intervenție au fost mobilizate într-o zonă cu acces dificil din localitate pentru a acorda primul ajutor victimelor.

Din cauza terenului accidentat, autoritățile au decis să solicite sprijin aerian de la Brașov pentru a eficientiza misiunea de salvare. În ciuda eforturilor depuse de medici, pentru adultul implicat în eveniment nu s-a mai putut face nimic.

„La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, respectiv un echipaj de pompieri cu un UTV și o ambulanță SMURD de la Detașamentul Câmpina, precum și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul 2 Ploiești. În sprijin, acționează și SAJ Prahova”, a declarat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, scrie AGERPRES.

Care este starea victimelor implicate

Bărbatul în vârstă de 37 de ani a intrat în stop cardio-respirator imediat după impactul violent. Deși salvatorii au aplicat manevrele de resuscitare, organismul acestuia nu a răspuns, fiind declarat decesul la fața locului.

Copilul de șase ani a scăpat cu leziuni minore la nivelul capului și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Autoritățile au explicat gravitatea situației medicale în momentul intervenției:

„Unul dintre adulții implicați în accident se află în stop cardio-respirator. Se efectuează manevre de resuscitare la locul intervenției”, a precizat ISU Prahova.

Tags:
Tată din Călărași, cercetat pentru agresiune sexuală asupra fiicei sale cu dizabilități
Ultima oră
