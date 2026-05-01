Accident grav în Breaza. Un bărbat a murit după ce un ATV s-a răsturnat, vineri după-amiază, pe raza orașului Breaza, în zona Valea Târsei. Un copil în vârstă de șase ani a fost rănit.

Ce măsuri au fost luate după acest accident grav în Breaza

au fost mobilizate într-o zonă cu acces dificil din localitate pentru a acorda primul ajutor victimelor.

Din cauza terenului accidentat, autoritățile au decis să solicite sprijin aerian de la Brașov pentru a eficientiza misiunea de salvare. În ciuda eforturilor depuse de medici, pentru adultul implicat în eveniment nu s-a mai putut face nimic.

„La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, respectiv un echipaj de pompieri cu un UTV și o ambulanță SMURD de la Detașamentul Câmpina, precum și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul 2 Ploiești. În sprijin, acționează și SAJ Prahova”, a declarat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, scrie .

Care este starea victimelor implicate

Bărbatul în vârstă de 37 de ani a intrat în stop cardio-respirator imediat după impactul violent. Deși salvatorii au aplicat manevrele de resuscitare, organismul acestuia nu a răspuns, fiind declarat decesul la fața locului.

Copilul de șase ani a scăpat cu leziuni minore la nivelul capului și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Autoritățile au explicat gravitatea situației medicale în momentul intervenției:

„Unul dintre adulții implicați în accident se află în stop cardio-respirator. Se efectuează manevre de resuscitare la locul intervenției”, a precizat ISU Prahova.