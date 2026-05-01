Regulile UE schimbă radical industria cosmeticelor și elimină produse populare de pe piață. Cum afectează noile restricții produsele folosite zilnic

Iulia Petcu
01 mai 2026, 20:38
Cuprins
  1. Ce prevede noul regulament european pentru cosmetice
  2. Cum sunt afectate ojele și produsele pentru manichiură
  3. Ce schimbări apar în industria parfumurilor
  4. Ce se întâmplă cu produsele de igienă și stocurile existente

Uniunea Europeană introduce de astăzi reguli stricte care schimbă din temelii piața produselor cosmetice, obligând producătorii să reformuleze rapid game întregi. Noile norme elimină ingrediente considerate riscante și scot imediat de la vânzare numeroase produse populare.

Ce prevede noul regulament european pentru cosmetice

Regulamentul adoptat de Comisia Europeană intră în vigoare de la 1 mai 2026 și vizează substanțele din categoria CMR, considerate periculoase pentru sănătate.

Aceste ingrediente, asociate cu riscuri cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, sunt acum limitate drastic sau eliminate complet din compoziția produselor.

Autoritățile europene schimbă abordarea și pun pe primul plan protecția consumatorilor, chiar dacă anumite concentrații erau anterior tolerate în industrie. Decizia marchează o ruptură clară față de standardele anterioare și obligă companiile să își regândească strategiile de producție.

Cum sunt afectate ojele și produsele pentru manichiură

Segmentul manichiurii resimte imediat efectele noilor restricții, în special în cazul produselor cu finisaje metalice sau cu particule strălucitoare. Multe oje cu sclipici și geluri decorative dispar din oferta comercială, din cauza limitelor impuse pentru utilizarea argintului.

Regulamentul permite folosirea acestei substanțe doar în proporții extrem de mici, de maximum 0,2%, și doar în anumite produse cosmetice decorative.

Depășirea acestui prag duce automat la retragerea produselor de pe piață, schimbând radical estetica preferată de mulți consumatori, relatează stiripesurse.ro.

Ce schimbări apar în industria parfumurilor

Noile reguli afectează puternic și parfumurile, unde intensitatea aromelor depinde de substanțe precum salicilatul de hexil, acum sever restricționat. Concentrația acestuia scade la maximum 2% în parfumuri și sub 0,5% în produsele care necesită clătire, precum șampoanele.

În cazul cremelor de corp, limita ajunge la 0,3%, iar în produsele de igienă orală prezența devine aproape simbolică. Pentru copiii sub trei ani, utilizarea acestei substanțe este practic interzisă, ceea ce determină reformulări extinse în segmentul produselor destinate celor mici.

Ce se întâmplă cu produsele de igienă și stocurile existente

Regulamentul introduce restricții și pentru conservanți precum bifenil-2-ol, interzis complet în spray-uri, aerosoli și produse de igienă orală. În alte cazuri, concentrațiile permise scad semnificativ, pentru a reduce expunerea consumatorilor la compuși chimici potențial nocivi.

Începând de astăzi, produsele care nu respectă noile reguli nu mai pot fi comercializate, utilizate în saloane sau păstrate pentru uz profesional. Această „curățenie generală” obligă industria să accelereze procesul de inovare și să identifice alternative sigure pentru ingredientele eliminate.

Un trai decent, tot mai greu de atins. Cât te costă, de fapt, să trăiești fără stres în 2026
Eveniment
Un trai decent, tot mai greu de atins. Cât te costă, de fapt, să trăiești fără stres în 2026
Vara și sărbătorile aduc cele mai mari pericole în trafic, în timp ce iarna ascunde costuri ridicate. Ce arată datele despre momentele critice din an pentru șoferi
Eveniment
Vara și sărbătorile aduc cele mai mari pericole în trafic, în timp ce iarna ascunde costuri ridicate. Ce arată datele despre momentele critice din an pentru șoferi
Următoarea minivacanță e mai aproape decât crezi. Data care le aduce românilor un nou weekend prelungit
Eveniment
Următoarea minivacanță e mai aproape decât crezi. Data care le aduce românilor un nou weekend prelungit
Urmărire ca în filme pe Autostrada A2. Un șofer de 19 ani „se grăbea să ajungă la Vama Veche” (VIDEO)
Eveniment
Urmărire ca în filme pe Autostrada A2. Un șofer de 19 ani „se grăbea să ajungă la Vama Veche” (VIDEO)
Cât a ajuns să coste o zi de parcare în Vama Veche în minivacanța de 1 Mai
Eveniment
Cât a ajuns să coste o zi de parcare în Vama Veche în minivacanța de 1 Mai
Lovitură pentru fiul lui Adrian Păunescu în instanță. Procesul de 1,7 mil de euro cu Rapid suspendat
Eveniment
Lovitură pentru fiul lui Adrian Păunescu în instanță. Procesul de 1,7 mil de euro cu Rapid suspendat
Filtre masive pe drumul spre mare de 1 Mai! Un tânăr a fost reținut cu 12 kg de droguri în mașină
Eveniment
Filtre masive pe drumul spre mare de 1 Mai! Un tânăr a fost reținut cu 12 kg de droguri în mașină
Veniturile militarilor în 2026. De la cât pornesc și unde ajung salariile în Armată
Eveniment
Veniturile militarilor în 2026. De la cât pornesc și unde ajung salariile în Armată
Fost primar al Iașiului, condamnat la 19 ani de închisoare pentru viol, a fost prins în Italia
Eveniment
Fost primar al Iașiului, condamnat la 19 ani de închisoare pentru viol, a fost prins în Italia
Newsweek: Pensie micșorată cu 800 lei la recalculare. Cum pot pierde bani pensionarii după ce s-au pensionat?
Eveniment
Newsweek: Pensie micșorată cu 800 lei la recalculare. Cum pot pierde bani pensionarii după ce s-au pensionat?
