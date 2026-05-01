Uniunea Europeană introduce de astăzi reguli stricte care schimbă din temelii piața produselor cosmetice, obligând producătorii să reformuleze rapid game întregi. Noile norme elimină ingrediente considerate riscante și scot imediat de la vânzare numeroase produse populare.

Ce prevede noul regulament european pentru cosmetice

Regulamentul adoptat de intră în vigoare de la 1 mai 2026 și vizează substanțele din categoria CMR, considerate periculoase pentru sănătate.

Aceste ingrediente, asociate cu riscuri cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, sunt acum limitate drastic sau eliminate complet din compoziția produselor.

Autoritățile europene schimbă abordarea și pun pe primul plan protecția consumatorilor, chiar dacă anumite concentrații erau anterior tolerate în industrie. Decizia marchează o ruptură clară față de standardele anterioare și obligă companiile să își regândească strategiile de producție.

Cum sunt afectate ojele și produsele pentru manichiură

Segmentul manichiurii resimte imediat efectele noilor restricții, în special în cazul produselor cu finisaje metalice sau cu particule strălucitoare. Multe oje cu sclipici și geluri decorative dispar din oferta comercială, din cauza limitelor impuse pentru utilizarea argintului.

Regulamentul permite folosirea acestei substanțe doar în proporții extrem de mici, de maximum 0,2%, și doar în anumite decorative.

Depășirea acestui prag duce automat la retragerea produselor de pe piață, schimbând radical estetica preferată de mulți consumatori, relatează stiripesurse.ro.

Ce schimbări apar în industria parfumurilor

Noile reguli afectează puternic și parfumurile, unde intensitatea aromelor depinde de substanțe precum salicilatul de hexil, acum sever restricționat. Concentrația acestuia scade la maximum 2% în parfumuri și sub 0,5% în produsele care necesită clătire, precum șampoanele.

În cazul cremelor de corp, limita ajunge la 0,3%, iar în produsele de igienă orală prezența devine aproape simbolică. Pentru copiii sub trei ani, utilizarea acestei substanțe este practic interzisă, ceea ce determină reformulări extinse în segmentul produselor destinate celor mici.

Ce se întâmplă cu produsele de igienă și stocurile existente

Regulamentul introduce restricții și pentru conservanți precum bifenil-2-ol, interzis complet în spray-uri, aerosoli și produse de orală. În alte cazuri, concentrațiile permise scad semnificativ, pentru a reduce expunerea consumatorilor la compuși chimici potențial nocivi.

Începând de astăzi, produsele care nu respectă noile reguli nu mai pot fi comercializate, utilizate în saloane sau păstrate pentru uz profesional. Această „curățenie generală” obligă industria să accelereze procesul de inovare și să identifice alternative sigure pentru ingredientele eliminate.