Medicul pneumolog Flavia Groșan, din Oradea, cunoscută pentru declarațiile sale controversate încă din perioada pandemiei, s-a dezis de o informație falsă pe care a distribuit-o recent pe rețelele de socializare.

Ce explicații a oferit Flavia Groșan

Într-o postare inițială, Groșan cazul unui bărbat nevaccinat care ar fi prezentat simptome grave după contact intim cu o femeie vaccinată împotriva COVID-19. Medicul descria situația ca fiind un exemplu de „shedding” – termen utilizat în mod eronat pentru a sugera că persoanele vaccinate ar putea transmite altora proteina spike produsă de organism după vaccinare. Postarea a devenit rapid virală, fiind distribuită de peste 1.200 de ori și apreciată de mii de utilizatori.

Afirmațiile au atras critici ferme din partea comunității medicale, care le-a catalogat drept false și periculoase, cu potențial de a induce panică. Luni, în fața reacțiilor, Groșan a șters mesajul și a publicat o nouă postare în care a recunoscut că nu are argumente științifice care să susțină teoria.

„ Eu vă rog să vă calmați. Liniștiți vă. Pe pagina personală mi a apărut o postare pe care am copiat o și am postat-o. Lumea a fost interesată de subiect. Dar eu nu am argumente științifice despre acest lucru. Până atunci mă dezic de ea. Am și șters o”, a scris luni Groșan pe pagina sa, potrivit .

De ce vaccinurile COVID-19 sunt inofensive

Știința medicală este clară: vaccinurile COVID-19 nu pot provoca shedding. Iată de ce:

Vaccinurile ARNm (Pfizer, Moderna) conțin doar un fragment de instrucțiuni genetice (ARN mesager) care se degradează rapid după ce organismul produce o cantitate mică de proteină spike. Aceasta rămâne în organism și NU se transmite altora.

Vaccinurile pe bază de vector viral (AstraZeneca, Johnson & Johnson) folosesc un adenovirus inofensiv, care nu se poate replica și nu poate fi transmis.

Shedding-ul există doar la vaccinuri cu virus viu atenuat, cum sunt vaccinul antipoliomielitic oral, vaccinul antigripal intranazal sau vaccinul anti-rotavirus. Vaccinurile COVID-19 nu sunt din această categorie, potrivit CDC, EMA și OMS.