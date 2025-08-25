B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
25 aug. 2025, 14:11
Sursa foto: Flavia Grosan / Facebook

Controversata doctoriță Flavia Groșan a susținut că persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi dacă fac sex cu cele vaccinate. Colegiul Medicilor Bihor a anunțat că va discuta cazul într-o ședință. E același Colegiu care n-a luat nicio măsură împotriva ei, deși aceasta răspândește teorii ale conspirației de ani întregi, încă din timpul pandemiei.

Cuprins

  • Ce a spus Flavia Groșan despre efectele vaccinului
  • Cum a reacționat Colegiul Medicilor Bihor la derapajul Flaviei Groșan

Ce a spus Flavia Groșan despre efectele vaccinului

„Și eu mă gândesc la asta de mult timp.

Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică — fluide corporale, orice — la această femeie vaccinată. Asta este ceea ce se numește „shedding” (eliminare de particule virale post-vaccin).

Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike. Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc. Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele. A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său, iar spike”, a scris Flavia Groșan, pe Facebook.

Cum a reacționat Colegiul Medicilor Bihor la derapajul Flaviei Groșan

Colegiul Medicilor Bihor a transmis că „se delimitează ferm” de aceste declarații, pe care le consideră „erori grave, fără nici o fundamentare științifică”, ce „contrazic dovezile medicale actuale și sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populației”.

„Dna Dr. Groșan Flavia nu este la prima abatere de postare a unor informații fără fundament științific care ajung să fie percepute ca “adevăruri științifice”, a mai transmis instituția.

Totuși, Colegiul Medicilor Bihor nu spune și că el n-a avut nicio reacție la toate aceste derapaje ale doctoriței din ultimii ani.

„În acest context azi, 25 August 2025, ora 13.30 am convocat ședința BEX CM Bihor, pentru a decide conduita care se impune în acest caz de încălcare gravă a Codului de Etică și Deontologie Medicală CMR. Colegiul Medicilor România reafirmă angajamentul ferm pentru respectarea strictă a principiilor medicinei bazată pe dovezi științifice și a eticii medicale”, a mai transmis Colegiul, potrivit G4Media.

Flavia Groșan, medic din Oradea, a devenit vedetă națională în 2021, în timpul pandemiei, când s-a lăudat că a vindecat numeroși pacienți de COVID-19, tratând infecţia cu coronavirusul ca pe o „pneumonie atipică”, și și-a acuzat colegii care urmează protocoalele oficiale de tratament că „omoară, de fapt, bolnavii”.

Mulți colegi de-ai ei medici au criticat-o atunci. Colegiul Medicilor s-a autosesizat, dar i-a dat doar un banal avertisment.

