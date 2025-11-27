B1 Inregistrari!
Eveniment » Fondatorul Nordis cere ajutorul statului. „Nu am cu ce îmi întreține copiii"

Fondatorul Nordis cere ajutorul statului. „Nu am cu ce îmi întreține copiii”

Adrian A
27 nov. 2025, 12:59
Foto: Nordis Group / Facebook
Cuprins
  1. Nu mai are bani să își întrețină copiii
  2. Cine este fondatorul Nordis
  3. Căderea afacerii Nordis

Gheorghe Poștoacă, acționar principal și fondatorul Nordis, cere ajutorul statului pentru că nu mai are bani.

Nu mai are bani să își întrețină copiii

Gheorghe Emanuel Poștoacă, unul dintre acționarii principali ai grupului, a formulat o cerere de ajutor public judiciar, invocând problemele financiare cu care se confruntă atât compania cât și el, personal.

Milionarul de la Nordis susține că nu mai are niciun ban din cauza măsurilor asiguratorii puse de procurori și cere ajutor financiar de la stat. Cererea a fost depusă la Tribunalul București și a fost formulată, în principal sub forma scutirii la plată a unor cheltuieli judiciare.

Poștoacă spune că are o situație materială deficitară și mai mulți copii în întreținere, după cum arată jurnaliștii de la Fanatik.

Cine este fondatorul Nordis

Gheorghe Poștoacă are 48 de ani și este fondatorul grupului Nordis, căruia i s-a alăturat, în 2019, și Vladimir Ciorbă, soțul fostei deputate Laura Vicol. Poștoacă a fost agent imobiliar la o agenție din București, iar în 2008 a decis să-și deschidă prima afacere alături de afaceristul iordanian Omar Al Sabbagh.

Așa a apărut Nordis Management, care în 2011 a construit primul bloc de locuințe în zona Crângași. În 2018, afacerea avea o cifră de afaceri relativ modestă, de doar 550.000 de lei. Un an mai târziu, după apariția în afacere a lui Vladimir Ciorbă, veniturile companiei explodează și ajung la peste 43 de milioane de lei.

Compania demarează proiecte de lux, precum Nordis Mamaia, Nordis Brașov sau Nordis Sinaia și încep să vândă apartamente încă din faza incipientă.

Căderea afacerii Nordis

În toamna anului trecut, Nordis Management intră în insolvență, la scurtă vreme după apariția unor investigații media, care scot la iveală un posibil caz de înșelăciune și spălare de bani. Pe fir intră și procurorii DIICOT, care îi ridică pe frații Poștoacă, soții Ciorbă-Vicol și alți parteneri și îi plasează în arest preventiv.

În dosarul Nordis, procurorii DIICOT acuză constituirea unui grup infracțional organizat, care ar fi delapidat aproape 200 de milioane de euro. Acești bani sunt ai clienților care au achitat înainte, pentru a-și achiziționa imobile în diverse zone de la munte și la mare. Alte acuzații sunt de spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor.

