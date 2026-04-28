Japonia introduce roboți umanoizi pe aeroport: soluția pentru lipsa forței de muncă (VIDEO)

Japonia introduce roboți umanoizi pe aeroport: soluția pentru lipsa forței de muncă (VIDEO)

Ana Beatrice
28 apr. 2026, 16:55
Sursă Foto: Captură Video: Instagram / airport_ramplife
Cuprins
  1. De ce apelează Japonia la roboți în aeroporturi
  2. Ce pot face roboții și care sunt limitele lor

Compania Japan Airlines va introduce, din luna mai, roboți umanoizi pentru manipularea bagajelor și a mărfurilor. Proiectul pilot se va desfășura pe aeroportul Haneda din Tokyo și este planificat până în 2028.

Inițiativa vine pe fondul creșterii accelerate a turismului și al deficitului tot mai grav de forță de muncă. Roboții sunt dezvoltați de compania chineză Unitree Robotics, în parteneriat cu GMO Internet Group. Aceștia au fost deja prezentați într-o demonstrație publică, unde au mutat bagaje pe bandă și au interacționat vizual cu personalul uman.

De ce apelează Japonia la roboți în aeroporturi

Presiunea pe infrastructura aeroportuară este în continuă creștere. Potrivit The Guardian, aeroportul Haneda gestionează anual peste 60 de milioane de pasageri. În primele două luni din 2026, Japonia a primit peste 7 milioane de turiști străini.

În 2025, numărul total al vizitatorilor în Japonia a atins un record de 42,7 milioane. Acest lucru s-a întâmplat chiar dacă sosirile din China au scăzut pe fondul tensiunilor diplomatice dintre Tokyo și Beijing

În paralel, Japonia se confruntă cu o criză demografică severă: populația îmbătrânește și scade, iar forța de muncă disponibilă se reduce constant.

Estimările arată că până în 2040 vor fi necesari peste 6,5 milioane de lucrători străini pentru a susține creșterea economică. Cu toate acestea, guvernul se află sub presiune politică pentru a limita imigrația. În acest context, automatizarea devine o soluție inevitabilă.

Ce pot face roboții și care sunt limitele lor

Roboții umanoizi utilizați în acest proiect au aproximativ 130 cm înălțime și pot opera timp de două până la trei ore înainte de a necesita reîncărcare. În cadrul demonstrației, aceștia au fost văzuți împingând containere cu bagaje către benzile de transport și chiar salutând colegii umani. Pe viitor, companiile implicate analizează extinderea utilizării lor și pentru alte activități, precum curățarea cabinelor aeronavelor.

Totuși, oficialii subliniază că oamenii nu vor fi înlocuiți complet. Yoshiteru Suzuki, președintele diviziei de servicii la sol a Japan Airlines, a declarat că roboții vor reduce efortul fizic al angajaților și vor aduce beneficii semnificative, dar sarcinile esențiale, precum siguranța operațională, vor rămâne în responsabilitatea personalului uman.

La rândul său, Tomohiro Uchida, președintele diviziei de AI și robotică din cadrul GMO Internet Group, a subliniat că, în ciuda aparenței de automatizare, operațiunile din aeroporturi depind încă în mare măsură de muncă manuală, ceea ce face ca astfel de soluții tehnologice să devină tot mai necesare.

