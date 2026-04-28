Alexandru Bălan, fostul adjunct SIS, acuzat de trădare de țară în România și Moldova a fost trimis în Belarus. Decizia Maiei Sandu (VIDEO)

Președinta Maia Sandu a anunțat că fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Bălan, bănuit că a spionat pentru KGB, a fost transferat în Belarus în cadrul unui schimb de prizonieri în urma căruia doi ofițeri ai SIS reținuți în Rusia au fost readuși la Chișinău.

Maia Sandu a anunțat schimbul de prizonieri

Maia Sandu a subliniat că operațiunea s-a desfășurat pe parcursul mai multor luni sub coordonarea Serviciului de Informații și Securitate și că unele informații nu au putut fi făcute publice pentru a nu periclita acțiunea sau siguranța celor implicați.

„Republica Moldova a reușit să elibereze și să aducă acasă doi cetățeni moldoveni aflați în captivitate în Rusia. Ambii, fiind angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, au fost eliberați și reîntorși autorităților noastre într-un schimb internațional de persoane.

Îi mulțumesc Președintelui Trump pentru implicarea sa și a administrației SUA în succesul acestei acțiuni. Le mulțumesc tuturor partenerilor – din SUA, Polonia și România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților noastre.

Le sunt recunoscătoare tuturor instituțiilor noastre pentru profesionalism și cooperarea internațională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofițerilor noștri.”

„Această operațiune este în desfășurare de multe luni, sub coordonarea Serviciului de Informații și Securitate, iar anumite detalii nu au putut fi oferite în public pentru a nu pune în pericol toată operațiunea, dar și viața celor doi cetățeni moldoveni.

Pentru a-i putea readuce acasă, în urma unei operațiuni complexe, cei 2 ofițeri au fost schimbați, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetățean al Federației Ruse, Popova Nina, care acționa împotriva statului Republica Moldova, și Alexandru Bălan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus.”, a declarat Maia Sandu.

În schimbul cui a fost eliberat Alexandru Balan?

În cadrul schimbului, Bălan a fost cedat în schimbul unui cetățean polonez (presupus a fi jurnalistul activistul Andrzej Poczobut), precum și pentru unul dintre cei doi angajați ai serviciilor speciale moldovenești reținuți în Rusia în 2025.

Al doilea angajat a fost schimbat pentru soția unui agent GRU (Direcția Principală de Informații a Rusiei), care fusese deținută în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

în baza unei solicitări a Ministerului Justiției și a unei decizii judecătorești din 15 aprilie. În pofida sentinței pronunțate, autoritățile de la Chișinău nu au luat inițial în calcul executarea efectivă a pedepsei pe teritoriul Republicii Moldova. După extrădare, Balan a fost grațiat de președinta Maia Sandu, ulterior a fost lipsit de cetățenia Republicii Moldova și predat Federației Ruse.

Ambasada SUA, reacție după eliberarea lui Balan

„Salutăm eliberarea a trei cetățeni polonezi și a doi cetățeni moldoveni din detenție în Belarus și Rusia, un rezultat important făcut posibil prin eforturi diplomatice susținute și o coordonare strânsă între parteneri.

România a avut un rol semnificativ în sprijinirea acestor eforturi, lucrând alături de Statele Unite, Polonia și Moldova pentru a contribui la aducerea în siguranță acasă a cinci persoane.

Acest rezultat evidențiază importanța parteneriatelor de încredere și a colaborării pentru promovarea obiectivelor comune de securitate și umanitare“, a transmis .