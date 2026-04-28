Alexandra Stan a atras din nou atenția fanilor după ce a publicat prima ecografie a fetiței sale. Artista, care a anunțat anterior că este însărcinată, a ales acum să împărtășească un moment personal și emoționant din această perioadă.

Cum și-a surprins artista fanii

le-a oferit urmăritorilor o surpriză majoră după ce a publicat prima ecografie a copilului său. Cântăreața este însărcinată în cinci luni și așteaptă o fetiță. Bebelușul urmează să se nască în luna august, iar artista a dezvăluit deja numele ales. Micuța se va numi Eva, un nume cu semnificație aparte.

Vedeta a însoțit anunțul cu un mesaj sincer despre lunile traversate până acum. „Din decembrie până în prezent! De acolo până aici! Pare că a fost un drum lung, dar plin de lecții noi! 22 de săptămâni pline de emoție, fericire, recunoștință, suferință, frică de nou, dar multa multă iubire și speranță!”

Prin ce momente grele a trecut în primele luni

Primele luni nu au fost lipsite de probleme . Alexandra Stan s-a confruntat cu un hematom și a urmat un tratament intens recomandat de medici. Artista a explicat că a avut nevoie de hormoni, ovule, injecții administrate în abdomen și mai multe medicamente. Situația a adus mult stres atât pentru ea, cât și pentru familie. După această etapă complicată, starea ei s-a îmbunătățit vizibil, relatează Libertatea.

„Prima ecografie a Evei. Nu pot descrie sentimentul. E unic în lumea asta. Au urmat cele mai emoționante și stresante 6 săptămâni din viața noastră. Am crezut că există posibilitatea de a o pierde pe Eva și nu am simțit niciodată asemenea suferință și neputință.

Am scris piesa #forEva, cea mai frumoasă piesă a noastră, alături de oameni talentați și uite așa speranța a reapărut în viața noastră. A fost greu la început, dar am trecut prin toate și nu este nimic ce ne poate sta în cale. Suntem recunoscători pentru ce Dumnezeu ne-a dat să trăim. Știm că El ne iubește mult!”, a scris Alexandra Stan pe .

De unde a venit numele ales pentru fetiță

Alexandra Stan a povestit că pregătise mai multe variante de nume, însă niciuna nu i se părea potrivită. Decizia finală a venit natural, într-un context încărcat emoțional.

„A fost o decizie foarte simplă și a venit din suflet și de la sine, ca toate lucrurile astea, care sunt frumoase în viață și de lungă durată (…) Căutam o grămadă de nume și nimic nu mi se părea wow și în momentele acelea de groază și de suferință pe care le-am trăit, când am avut practic frică pentru faptul că eram într-o situație riscantă cu sarcina, atunci am zis că eu trebuie să fac o schimbare și ca să vă zic exact cine m-a inspirat, a fost mama lui Ștefan, pentru că în momentele acelea pe care le-a trăit de groază, de panică, că nu o să pot să țin sarcina (…) am avut un dicționar, care se numește dicționarul tuturor bolilor (…)

Am căutat ce cuvinte înseamnă viață și am găsit Eva și am zis că este numele perfect pentru că, în primul rând, e scurt, e puternic, e feminin și e mama tuturor și am zis că ăsta este”, a spus Alexandra Stan, pe Instagram.