Veste bună pentru călători! Ce pot primi de astăzi gratis românii înainte de a urca în avion

Flavia Codreanu
28 apr. 2026, 16:32
Veste bună pentru călători! Ce pot primi de astăzi gratis românii înainte de a urca în avion
Sursa foto: Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti / Facebook
Cuprins
  1. Unde pot găsi pasagerii stațiile în aeroporturile din România
  2. Cum se va asigura calitatea apei
  3. Ce alte modernizări vor mai apărea pe aeroporturi

Aeroporturile din România au pus deja la dispoziția pasagerilor apă potabilă gratuită prin stații special instalate. Dispozitivele se găsesc în terminalele Henri Coandă și Băneasa.

Unde pot găsi pasagerii stațiile în aeroporturile din România

Compania Națională Aeroporturi București a pus deja în funcțiune primele 10 dispozitive, care se găsesc atât în zonele publice, cât și după controlul de securitate.

Pasagerii își pot umple sticlele gratuit la porțile de îmbarcare din zona „Plecări”, dar și în zona „Sosiri”. O dată cu amplasarea acestor stații, călătorilor nu mai sunt obligați să cumpere apă îmbuteliată la prețuri aberante după trecerea filtrelor de control.

Cum se va asigura calitatea apei

Apa din terminale este extrasă din foraje proprii de mare adâncime și este transportată printr-o rețea de 23 de kilometri.

Reprezentanții aeroportului dau asigurări că lichidul este „microbiologic pur” și sigur pentru consum. Mai mult, fiecare punct de alimentare este monitorizat prin contoare pentru a vedea fluxul de utilizare și unde mai trebuie adăugate stații noi.

Directorul General al Companiei Naționale Aeroporturi București a explicat cum s-a desfășurat acest proces.

Am reușit cu celeritate să realizăm toate intervențiile tehnice necesare, astfel încât, din februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și microbiologic pură, iar începând din luna aprilie, sunt funcționale stațiile de apă de la care pasagerii își pot încărca sticlele”, a declarat Bogdan Mîndrescu.

Ce alte modernizări vor mai apărea pe aeroporturi

Planul de investiții nu se oprește la cele 10 puncte de alimentare, numărul acestora urmează să crească în zonele cu trafic intens.

Inițiativă face parte dintr-o strategie mai largă de aliniere la standardele internaționale de confort pentru pasageri. Oficialii subliniază că adaptarea infrastructurii la nevoile călătorilor este o prioritate pentru perioada următoare, pe măsură ce fluxul de persoane crește.

