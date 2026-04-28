B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Europa face tranziția spre vehicule electrice sub presiunea prețurilor la petrol. Războiul din Iran reformează industria auto

Europa face tranziția spre vehicule electrice sub presiunea prețurilor la petrol. Războiul din Iran reformează industria auto

Adrian Teampău
28 apr. 2026, 16:36
Europa face tranziția spre vehicule electrice sub presiunea prețurilor la petrol. Războiul din Iran reformează industria auto
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Războiul din Iran influențează piața auto europeană
  2. Cresc vânzările de vehicule electrice
  3. Războiul din Iran afectează și piața auto second-hand
  4. Consecințele războiului asupra pieței auto

Războiul din Iran a determinat o reacție rapidă în Europa, modificând atât comportamentul consumatorilor, cât și al producătorilor de vehicule. Sub presiunea creșterii prețurilor la petrol, se accelerează tranziția către vehiculele electrice

Pe piața auto europeană se vând tot mai multe vehicule electrice provocând schimbări semnificative, atât la nivel politic, cât și la nivelul producătorilor de autovehicule.

Războiul din Iran influențează piața auto europeană

Tensiunile din Orientul Mijlociu au devenit un accelerator la tranziția către vehicule electrice la nivelul Uniunii Europene. Războiul din Iran a generat această mișcare pe piața auto, în favoarea mașinilor electrice, după boom-ul generat de subvenţiile acordate în perioada 2020-2022. Creșterea abruptă a prețurilor la petrol şi gaze, după blocada Strâmtorii Ormuz, este pe cale să schimbe comportamentul consumatorilor.

Acestea sunt concluziile unei analize realizate de experții unei platforme de tranzcționare și investiții, eToro.

„Blocada Strâmtorii Ormuz şi creşterea preţurilor la petrol şi gaze au zguduit pieţele energetice şi au declanşat temeri generalizate legate de inflaţie. În acelaşi timp, preţurile medii ale benzinei în UE au urcat în anumite ţări la peste 2 euro pe litru, schimbând intenţiile de cumpărare ale consumatorilor aproape peste noapte. Iar rezultatele se văd: vânzările de maşini electrice noi în Europa au crescut, iar situaţia a stimulat şi piaţa second-hand”, susţine analistul eToro, Bogdan Maioreanu, citat într-un comunicat de presă.

După o perioadă de relaxare, generată de speranțele că situația se va detensiona, care au dus la scăderea prețului pentru petrolul Brent, spre 90 de dolari pe baril, creșterea prețurilor s-a reluat. Aceasta a fost alimentată de incertitudinile privind negocierile SUA-Iran. Cotațiile au fost împinse peste 110 dolari, iar analiştii avertizează că lucrurile s-ar putea să continue. Prețurile ar putea oscila între 90 şi 120 de dolari pe baril.

Cresc vânzările de vehicule electrice

În acest context, generat de războiul din Iran, situația vânzărilor de mașini noi confirmă că europenii privesc vehiculele electrice cu baterie (BEV) drept o opțiune viabilă pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate. Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a arătat că, în primul trimestru din 2026, în UE au fost înmatriculate 546.937 de autoturisme electrice noi în UE.

Volumul reprezintă echivalentul unei cote de 19,4% din piaţă, în creștere comparativ cu 15,2% înregistrat anul anterior. Doar în luna martie, înmatriculările de vehicule electrice au urcat cu 48,9%. De partea cealaltă, vânzările de autoturisme pe benzină au scăzut cu 18,2%.

„România urmează şi ea această tendinţă. În primul trimestru al anului 2026, înmatriculările de vehicule electrice cu baterie (BEV) noi au crescut cu aproape 20%, în timp ce înmatriculările de autoturisme pe benzină au scăzut cu 43% şi cele de autoturisme diesel cu 36%. De fapt, dacă ne uităm la cifre, în acea perioadă au fost mai multe autoturisme BEV înmatriculate (2587) decât autoturisme diesel (2250). Numai în luna martie, înmatriculările de vehicule electrice cu baterie (BEV) noi au crescut cu 148% faţă de aceeaşi lună din 2025”, a mai arătat Bogdan Maioreanu.

Războiul din Iran afectează și piața auto second-hand

Situaţia actuală a avut un impact şi asupra pieţei auto second-hand. Conform operatorului site-ului de anunţuri online OLX, căutările clienţilor pentru vehicule electrice au crescut cu 40% în România. Războiul din Iran a produs creșteri ale cererii de 50% în Franţa, 54% în Portugalia şi 39% în Polonia.

Consumatorii români acționează sub presiunea prețurilor de la pompă care se mențin la un nivel ridicat. Chiar dacă mașinile pe motorină şi benzină domină în continuare parcul auto din România, şocul scumpirilor la carburanți forţează o reevaluare a opţiunilor de achiziţie. Practic, creșterea prețurilor este pe cale să realizeze mai mult decât subvențiile acordate prin programul Rabla Plus.

Analiștii sunt de părere că această creștere a vânzărilor la mașinile electice ar putea să fie conjuncturală. Este, totuși, prea devreme pentru a putea aprecia că s-a schimbat comportamentul consumatorilor. Dacă lucrurile vor evolua în direcția bună, iar exportul de petrol și gaze, din Orientul Mijlociu se va relua, consumatorii ar putea reveni la vechile obiceiuri,

„O parte din cererea care se îndreaptă în prezent către vehiculele electrice cu baterie (BEV) reflectă şocul preţurilor de la benzinărie, mai degrabă decât o convingere fermă cu privire la mobilitatea electrică. Interesul pentru vehiculele electrice era deja în creştere înainte de începerea războiului; conflictul a accelerat doar o transformare care era deja în curs, iar obstacolele structurale, precum infrastructura de încărcare neomogenă din Europa Centrală şi de Est, inclusiv din România, nu au dispărut”, a adăugat analistul.

Consecințele războiului asupra pieței auto

În opinia analistului, chiar dacă războiul din Iran se va termina, în cele din umră, infrastructura, obiceiurile şi aşteptările privind preţurile pe care le modelează cel mai probabil nu vor dispărea.

„Cele jumătate de milion de vehicule electrice cu baterie (BEV) înmatriculate în primul trimestru au fost suficiente pentru a reduce consumul de petrol cu aproximativ 2 milioane de barili pe an în Europa, un câştig tangibil în materie de securitate energetică într-un moment în care dependenţa de petrol a devenit o vulnerabilitate vizibilă. Iar acest lucru face ca direcţia schimbării să fie de necontestat”, a mai precizat sursa citată.

De menționat că eToro este o platformă socială de tranzacţionare şi investiţii fondată în 2007. Rolul acesteia este de a deschide pieţele globale pentru ca toţi cei interesaţi să poată tranzacţiona şi investi într-un mod simplu şi transparent. În prezent, eToro are peste 40 de milioane de utilizatori înregistraţi din peste 75 de ţări.

Tags:
Ultima oră
17:55 - Mai multe persoane rănite după focuri de armă în Atena. Ce se știe despre suspectul dispărut
17:50 -  „Fără răzbunare!”: Antonia a reacționat după ce melodia lansată de fiii sări a împărțit internetul în două
17:37 - Experiența unui tânăr din București a stârnit revoltă. A plătit avansul pentru un apartament, dar blocul nu are apă și canalizare
17:37 - Procesul atacului terorist dejucat la concertul lui Taylor Swift. Atacatorul și-a recunoscut vina în fața judecătorilor
17:21 - Ploiești: Un bărbat de 28 de ani și-a atacat soacra cu un cuțit în zona gâtului în plină stradă
17:21 - Diana Șoșoacă reacționează după ridicarea imunității: „S-ar putea să mă ridice de la aeroport”. Cum vrea să atace decizia la CJUE
17:10 - Afacerile lui Grindeanu cu Nordis. Addicted Evolution, fostă Nordis Arhitectură, a proiectat vila de aproape 700 mp a șefului PSD
17:08 - Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. Birourile permanente au stabilit calendarul procedurii. Când se votează (UPDATE)
16:55 - Japonia introduce roboți umanoizi pe aeroport: soluția pentru lipsa forței de muncă (VIDEO)
16:55 - Șoc pe piața petrolului. Emiratele Arabe Unite se retrag din OPEC. Ce se va întâmpla cu prețurile la țiței?