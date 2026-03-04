B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fost director în Primăria Capitalei și un primar din Dâmbovița, condamnați cu executare pentru angajarea nelegală a soției unui coleg de partid

Fost director în Primăria Capitalei și un primar din Dâmbovița, condamnați cu executare pentru angajarea nelegală a soției unui coleg de partid

Traian Avarvarei
04 mart. 2026, 11:17
Fost director în Primăria Capitalei și un primar din Dâmbovița, condamnați cu executare pentru angajarea nelegală a soției unui coleg de partid
Foto: Direcția Națională Anticorupție / Facebook
Cuprins
  1. Condamnați pentru o angajare nelegală
  2. Acuzațiile DNA

Victor Emanuel Picu, fost director al Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public (DGAPMFP) din cadrul Primăriei Capitalei, și Matei Gheorghiță, primar al comunei Șelaru, județul Dâmbovița, au fost condamnați la închisoare cu executare pentru angajarea nelegală a soției unui coleg de partid. Decizia aparține Curții de Apel București și nu e definitivă.

Condamnați pentru o angajare nelegală

Victor Emanuel Picu, fost membru PNL Sector 1, care în trecut a ocupat și alte funcții publice, a primit 3 ani și 2 luni închisoare cu executare pentru abuz în serviciu și fals intelectual, iar Matei Gheorghiță, primarul din Șelaru, a primit 3 ani și 8 luni închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și fals intelectual.

Emilian Petre Dragne (secretar general al comunei Șelaru) a fost condamnat la 3 ani și 6 luni închisoare cu executare, iar Stelian Dorel Țoancă (soțul femeii angajate nelegal) a fost condamnat la 3 ani și 2 luni închisoare cu executare.

Alți trei funcționari de la DGAPMFP au primit pedepse cu suspendare.

De asemenea, instanța a dispus confiscarea sumei de 125.424 lei de la femeia angajată nelegal, informează Agerpres.

Acuzațiile DNA

Dosarul DNA vizează modalitatea în care, la începutul anului 2021, Valentina Țoancă a ocupat funcția de șef al Biroului Strategie Programe și Proiecte de Arhitectură Peisagistică din cadrul instituției conduse de Victor Emanuel Picu.
Gheorghiță Matei (primarul comunei Șelaru) și Emilian Petre Dragne (secretarul general al comunei), beneficiind de ajutorul lui Stelian Dorel Țoancă, ar fi angajat-o nelegal în instituție pe Valentina Țoancă, soția acestuia din urmă.

Procurorii spun că acest demers ar fi fost doar unul formal, pentru ca femeia să poată îndeplini condițiile detașării la Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public din cadrul Primăriei Municipiului București. În doar șase zile de la angajare, perioadă în care Valentina Țoancă nici n-a venit la muncă, Gheorghiță Matei și Emilian Petre Dragne ar fi aprobat detașarea ei.

Victor Emanuel Picu, beneficiind de ajutorul subordonatelor sale, Mariana Radu și Cristina-Luminița Cristea, ar fi creat aparențele unui cadru legal de numire a Valentinei Țoancă în funcția de șef al Biroului Strategie Programe și Proiecte de Arhitectură Peisagistică. Ea a ocupat funcția în perioada 15 martie 2021 – 14 martie 2022, deș nu avea studiile necesare.

Astfel, Valentina Țoancă ar fi obținut foloase necuvenite de 125.424 lei brut, sumă pe care va trebui s-o dea înapoi dacă sentința rămâne definitivă.

De precizat că instituțiile implicate nu s-au constituit parte civilă în proces.

Tags:
Citește și...
Zboruri din Dubai spre România. Alți români reușesc să ajungă acasă. Când sunt programate zborurile
Eveniment
Zboruri din Dubai spre România. Alți români reușesc să ajungă acasă. Când sunt programate zborurile
Simulare Bacalaureat 2026: calendarul complet al probelor și datele pentru examenul oficial
Eveniment
Simulare Bacalaureat 2026: calendarul complet al probelor și datele pentru examenul oficial
Val de demisii în educație. Aproape 400 de profesori au plecat după „Legea Bolojan”
Eveniment
Val de demisii în educație. Aproape 400 de profesori au plecat după „Legea Bolojan”
Cămile cu botox descalificate de la un concurs de frumusețe. Ce proceduri estetice au dus la descalificarea animalelor
Eveniment
Cămile cu botox descalificate de la un concurs de frumusețe. Ce proceduri estetice au dus la descalificarea animalelor
Cine lucrează în locul statului. Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, ajută elevii români blocați în Dubai
Eveniment
Cine lucrează în locul statului. Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, ajută elevii români blocați în Dubai
Cercetătorii australieni au dezvoltat un test de salivă rapid pentru depistarea precoce a mai multor tipuri de cancer
Eveniment
Cercetătorii australieni au dezvoltat un test de salivă rapid pentru depistarea precoce a mai multor tipuri de cancer
Programul plății pensiilor în martie 2026: calendarul pentru poștă și virament bancar
Eveniment
Programul plății pensiilor în martie 2026: calendarul pentru poștă și virament bancar
Cum poți economisi bani fără sacrificii majore? Trucuri simple împărtășite de internauți
Eveniment
Cum poți economisi bani fără sacrificii majore? Trucuri simple împărtășite de internauți
Garanția de 50 de bani, extinsă la noi produse. Ce vor putea duce românii la automatele de reciclare
Eveniment
Garanția de 50 de bani, extinsă la noi produse. Ce vor putea duce românii la automatele de reciclare
Pensionar din Franța, victimă a furtului de identitate. Amenzi de 180.000 de euro pentru mașini înregistrate fraudulos
Eveniment
Pensionar din Franța, victimă a furtului de identitate. Amenzi de 180.000 de euro pentru mașini înregistrate fraudulos
Ultima oră
13:55 - Zboruri din Dubai spre România. Alți români reușesc să ajungă acasă. Când sunt programate zborurile
13:54 - Simulare Bacalaureat 2026: calendarul complet al probelor și datele pentru examenul oficial
13:47 - Horia Brenciu face haz de necaz, după ce a rămas blocat în Kuala Lumpur. Cum s-a hotărât să se întoarcă în România, dar fără familie: „Doamne ajută!”
13:44 - Val de demisii în educație. Aproape 400 de profesori au plecat după „Legea Bolojan”
13:39 - Cămile cu botox descalificate de la un concurs de frumusețe. Ce proceduri estetice au dus la descalificarea animalelor
13:26 - Cine lucrează în locul statului. Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, ajută elevii români blocați în Dubai
13:14 - Situație bizară: 28 de profesori din Bacău, care însoțeau doar 9 copii, sunt blocați în Emirate
13:10 - Cercetătorii australieni au dezvoltat un test de salivă rapid pentru depistarea precoce a mai multor tipuri de cancer
13:01 - Experții au făcut lista. Cele 11 țări considerate cele mai sigure dacă începe Al Treilea Război Mondial
13:01 - Un copil de 5 ani a descoperit o eroare în manualul de pilotaj. Cum a reacționat compania aeriană