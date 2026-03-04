Victor Emanuel Picu, fost director al Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public (DGAPMFP) din cadrul Primăriei Capitalei, și Matei Gheorghiță, primar al comunei Șelaru, județul Dâmbovița, au fost condamnați la închisoare cu executare pentru angajarea nelegală a soției unui coleg de partid. Decizia aparține Curții de Apel București și nu e definitivă.

Condamnați pentru o angajare nelegală

Victor Emanuel Picu, fost membru PNL Sector 1, care în trecut a ocupat și alte funcții publice, a primit 3 ani și 2 luni închisoare cu executare pentru abuz în serviciu și fals intelectual, iar Matei Gheorghiță, primarul din Șelaru, a primit 3 ani și 8 luni închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și fals intelectual.

Emilian Petre Dragne (secretar general al comunei Șelaru) a fost condamnat la 3 ani și 6 luni închisoare cu executare, iar Stelian Dorel Țoancă (soțul femeii angajate nelegal) a fost condamnat la 3 ani și 2 luni închisoare cu executare.

Alți trei funcționari de la DGAPMFP au primit pedepse cu suspendare.

De asemenea, instanța a dispus confiscarea sumei de 125.424 lei de la femeia angajată nelegal, informează

Acuzațiile DNA

Dosarul DNA vizează modalitatea în care, la începutul anului 2021, Valentina Țoancă a ocupat funcția de șef al Biroului Strategie Programe și Proiecte de Arhitectură Peisagistică din cadrul instituției conduse de Victor Emanuel Picu.

Gheorghiță Matei (primarul comunei Șelaru) și Emilian Petre Dragne (secretarul general al comunei), beneficiind de ajutorul lui Stelian Dorel Țoancă, ar fi angajat-o nelegal în instituție pe Valentina Țoancă, soția acestuia din urmă.

Procurorii spun că acest demers ar fi fost doar unul formal, pentru ca femeia să poată îndeplini condițiile detașării la Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public din cadrul Primăriei Municipiului București. În doar șase zile de la angajare, perioadă în care Valentina Țoancă nici n-a venit la muncă, Gheorghiță Matei și Emilian Petre Dragne ar fi aprobat detașarea ei.

Victor Emanuel Picu, beneficiind de ajutorul subordonatelor sale, Mariana Radu și Cristina-Luminița Cristea, ar fi creat aparențele unui cadru legal de numire a Valentinei Țoancă în funcția de șef al Biroului Strategie Programe și Proiecte de Arhitectură Peisagistică. Ea a ocupat funcția în perioada 15 martie 2021 – 14 martie 2022, deș nu avea studiile necesare.

Astfel, Valentina Țoancă ar fi obținut foloase necuvenite de 125.424 lei brut, sumă pe care va trebui s-o dea înapoi dacă sentința rămâne definitivă.

De precizat că instituțiile implicate nu s-au constituit parte civilă în proces.