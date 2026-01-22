B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
22 ian. 2026, 10:15
Sursă foto: Freepik/ @brgfx
Cuprins
  1. Cum a păcălit companiile aeriene
  2. Ce bilete gratuite primesc însoțitorii de bord
  3. Detalii despre acuzațiile aduse

Un fost însoțitor de bord din Toronto, Dallas Pokornik, a fost pus sub acuzare în Statele Unite pentru fraudă informatică, după ce ar fi obținut timp de patru ani sute de bilete gratuite de la trei companii aeriene americane, pretinzând că este pilot sau angajat al acestora. Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fost arestat în Panama și ulterior extrădat în SUA, unde s-a declarat nevinovat.

Cum a păcălit companiile aeriene

Potrivit documentelor instanței, Pokornik a lucrat ca însoțitor de bord între 2017 și 2019 pentru o companie cu sediul în Toronto. Ulterior, el ar fi folosit legitimații false de angajat pentru a obține bilete rezervate exclusiv piloților și echipajelor altor trei transportatori americani. Actul de acuzare nu menționează numele companiilor, dar precizează că acestea își au sediile în Honolulu, Chicago și Fort Worth, Texas, conform Știrile ProTv.

John Cox, pilot pensionat și expert în siguranța aviației, a declarat că acuzațiile sunt surprinzătoare: „Singura explicație la care mă pot gândi este că sistemul nu indica faptul că nu mai era angajat al companiei. Prin urmare, atunci când s-au făcut verificările la poartă, el apărea ca angajat valid.”

Ce bilete gratuite primesc însoțitorii de bord

În mod normal, companiile aeriene oferă angajaților propriilor companii sau altor transportatori locuri gratuite sau la preț redus, pentru a facilita deplasarea echipajelor. Acestea includ și jump seat-uri, cu centuri speciale, amplasate fie în cabina piloților, fie în cabina pasagerilor.

Membrii echipajelor care trebuie să se deplaseze pentru serviciu folosesc un card de membru cunoscut al echipajului, legitimația de angajat și un act de identitate emis de autorități pentru a trece prin controlul de securitate. Utilizarea acestor facilități pentru călătorii personale nu este permisă, însă un jump seat poate fi cerut și pentru zboruri private, dacă este aprobat de comandantul aeronavei.

Detalii despre acuzațiile aduse

Procurorii americani susțin că Pokornik ar fi cerut să ocupe un jump seat în cabina de pilotaj, loc rezervat, de regulă, piloților aflați în afara serviciului. Documentele instanței nu precizează dacă bărbatul a zburat efectiv în cabina aeronavelor.

Avocatul său din oficiu a refuzat să comenteze cazul, iar procesul continuă în fața unui tribunal federal din Hawaii.

