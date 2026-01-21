B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
21 ian. 2026, 19:58
Dan Neculăescu Sursa foto: X
Cuprins
  1. Dan Necolăescu propus ambasador
  2. Cartea de vizită a posibilului ambasador

Dan Neculăescu, reprezentantul României la NATO, diplomat de carieră, ar putea prelua poziția de ambasador al României în Statele Unite. El urmează să-l înlocuiască pe Andrei Muraru numit de fostul președinte Klaus Iohannis, la propunerea PNL.

Dan Necolăescu propus ambasador

Potrivit unor surse politice, citate de G4media, în următoarea perioadă vor avea loc mai multe numiri și rechemări de ambasadori. Între posturile vizate este și cel de la Washington, ocupat de Andrei Muraru. În locul acestuia ar putea fi numit diplomatul de carieră Dan Neculăescu, reprezentantul României la NATO.

Lui Andrei Muraru i s-a reproșat o conexiune mult prea apropiată cu fosta administrație Biden, ceea ce a afectat relațiile cu succesorul acestuia, Donald Trump. Raporturile diplomatice dintre România și administrația Trump sunt la un nivel foarte scăzut. În acest context, de mai multe luni se vorbește despre schimbarea actualului ambasador considerat responsabil pentru răcirea legăturilor.

Diplomatul Neculăescu este luat în calcul, de președintele Nicușor Dan, ca înlocuitor pentru Andrei Muraru, la Ambasada României din SUA. El a fost numit de fostul președinte Klaus Iohannis în funcția de ambasador al României la NATO în ianuarie 2022. Anterior, a ocupat o funcție de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Exerne (MAE).

De menționat că sursele citate au precizat, însă, că nu este singurul nume de pe lista șefului statului.

Cartea de vizită a posibilului ambasador

Dan Neculăescu lucrează în MAE din 2002. În perioada august 2015 – iunie 2016, a ocupat poziția de director general pentru afaceri strategice. Din iunie 2016 și până aprilie 2017 a deținut funcția de secretar de stat pentru afaceri strategice și, ulterior, pentru afaceri regionale în cadrul Ministerului.

În perioada aprilie – iulie 2017 a îndeplinit funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al Prim-ministrului de la acea vreme, Sorin Grindeanu. Ulterior, în perioada 2017-2019, el a fost secretar de stat pentru relații cu vecinătatea estică.

În perioada în care a activat la Ministerul Afacerilor Externe a fost implicat în pregătirea Summit-urilor NATO din SUA (Chicago – 2012), Marea Britanie (New Port – 2014), precum și la dezvoltarea parteneriatelor strategice ale României pe dimensiunea de securitate cu SUA, Polonia și Turcia.

Din 2022, ocupă poziția de reprezentant al României la NATO.

