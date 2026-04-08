Un fost consilier din administrația lui Donald Trump susține că există o probabilitate mare ca liderul american să se întâlnească din nou cu Kim Jong Un în această toamnă. Declarațiile vin pe fondul speculațiilor privind reluarea dialogului dintre și Coreea de Nord.

Posibilă reluare a diplomației directe

Fred Fleitz, fost șef de personal al Consiliului Național de Securitate în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a declarat că un nou summit între liderul american și Kim Jong Un ar putea avea loc în toamnă, conform Agerpres.

Afirmația a fost făcută în cadrul unui eveniment organizat în marja unui forum găzduit de Institutul de Studii Politice Asan, în Coreea de Sud.

Potrivit acestuia, Trump rămâne un susținător al diplomației directe și consideră întâlnirile anterioare cu liderul nord-coreean drept un succes. „Cred că există șanse mari pentru un summit Trump–Kim în această toamnă”, a spus Fleitz.

Contextul: vizita lui Trump în China

Declarațiile vin în contextul în care există speculații că o astfel de întâlnire ar putea avea loc după vizita lui Trump în China, programată pentru luna mai, unde ar urma să discute cu președintele Xi Jinping.

Analiștii consideră că o eventuală întrevedere între Trump și Kim Jong Un ar putea depinde de rezultatul discuțiilor cu liderul chinez, un actor-cheie în regiune.

Denuclearizarea, condiție esențială

Fostul oficial american a subliniat că, deși Trump este deschis dialogului, poziția SUA privind denuclearizarea Coreei de Nord rămâne neschimbată.

„Administrația Trump s-ar putea alătura discuțiilor cu Coreea de Nord, dar va insista asupra denuclearizării”, a precizat Fleitz.

În plus, acesta a sugerat că Washingtonul ar putea cere Phenianului să oprească livrările de arme către Rusia, în contextul războiului din Ucraina.

Estimări ale experților: șanse de peste 50%

O opinie similară a fost exprimată și de Victor Cha, expert în problemele Coreei la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. Acesta estimează că există „peste 50% șanse” ca întâlnirea să aibă loc.

Totuși, Cha consideră că liderul chinez Xi Jinping ar prefera ca un eventual summit Trump–Kim să aibă loc abia după întâlnirea sa cu fostul președinte american.

Coreea de Nord, tratată diferit

Analistul a mai remarcat că Donald Trump pare să abordeze Coreea de Nord diferit față de alte state precum China, Rusia sau Iran.

„Cred că vrea în mod clar să interacționeze cu el”, a spus Cha, subliniind interesul constant al lui Trump pentru relația directă cu liderul de la Phenian.

În acest context, o nouă întâlnire între cei doi ar putea marca reluarea unei strategii diplomatice bazate pe contacte directe la nivel înalt.