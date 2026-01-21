Nicolae Stanciu, fostul jucător de al Rapidului, din anii ’90, a fost protagonistul unui accident de circulație, pe o stradă din București. La testarea pentru consumul de alcool, rezultatul a fost pozitiv.

Nicolae Stanciu a provocat un accident

Fostul rapidist este cercetat penal pentru un accident de circulație pe care l-a provocat pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, în București. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Rutieră, Nicolae Stanciu ar fi fost băut în momentul producerii incidentului. Astfel, mașina pe care o conducea, ar fi lovit un alt autovehicul parcat regulamentar.

au ajuns la fața locului și au constatat accidentul. Conform legislației rutiere, ei au dispus testarea șoferului responsabil cu aparatul alcooltest. Iar rezultatul a fost pozitiv, 1.04 mg/l alcool pur în aerul expirat, se arată într-o comunicare transmisă de Poliția Română.

„La data de 21.01.2026, în jurul orei 14:00, numitul Stanciu Nicolae de 52 de ani, a condus autoturismul marca Toyota pe str. Dimitrie Pompeiu nr. 6 intrand în coliziune cu autoturismul marca Cupra care era stationat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 1.04 mg/l alcool pur în aerul expirat”, precizează Poliția Română, conform realitatea.net.

Fostul rapidist a fost încătușat

Potrivit sursei citate, pe parcursul derulării cercetărilor, la locul incidentului, fostul jucător de fotbal Nicolae Stanciu a devenit agresiv cu polițștii rutieri. În acest context, a fost încătușat. Ulterior, a fost transportat la sediul INML unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost deschis un dosar penal conform articolului 336 alineatul 1 din Codul Penal. Fostul jucător de fotbal riscă o pedeapsă cu închisoarea, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, dacă analizele vor confirma nivelul indicat de etilotest.

„Numitul Stanciu Nicolae a fost condus la sediul INML pentru recoltare mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta a fost incatusat fiind agresiv fizic si verbal. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală”, a mai transmis .

Nicolae Stanciu, nume emblematic pentru Rapid

Fostul jucător de fotbal a cunoscut consacrarea la , unde a fost apreciat ca fundaș. De-a lungul timpului, Nicolae Stanciu a fost descris drept un fotbalist disciplinat pe teren, cu un stil de joc robust și un bun jucător de echipă. A fost unul dintre fotbaliștii apreciați de suporteri, fiind considerat un fotbalist dedicat clubului din Giulești.

După ce a plecat de la Rapid, a jucat pentru o perioadă scurtă la Anzhi Makhachkala, în Rusia. Apoi, a mai evoluat și la FC Oradea.

După retragerea din activitate, el s-a menținut în anturajul fotbalului. A mai participat ocazional la diverse evenimente sportive și meciuri demonstrative. De asemenea, a fost implicat în diverse proiecte dedicate fostelor glorii ale Rapidului.