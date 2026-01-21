Nicolae Stanciu, fostul jucător de fotbal al Rapidului, din anii ’90, a fost protagonistul unui accident de circulație, pe o stradă din București. La testarea pentru consumul de alcool, rezultatul a fost pozitiv.
Fostul rapidist este cercetat penal pentru un accident de circulație pe care l-a provocat pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, în București. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Rutieră, Nicolae Stanciu ar fi fost băut în momentul producerii incidentului. Astfel, mașina pe care o conducea, ar fi lovit un alt autovehicul parcat regulamentar.
Polițiștii rutieri au ajuns la fața locului și au constatat accidentul. Conform legislației rutiere, ei au dispus testarea șoferului responsabil cu aparatul alcooltest. Iar rezultatul a fost pozitiv, 1.04 mg/l alcool pur în aerul expirat, se arată într-o comunicare transmisă de Poliția Română.
„La data de 21.01.2026, în jurul orei 14:00, numitul Stanciu Nicolae de 52 de ani, a condus autoturismul marca Toyota pe str. Dimitrie Pompeiu nr. 6 intrand în coliziune cu autoturismul marca Cupra care era stationat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 1.04 mg/l alcool pur în aerul expirat”, precizează Poliția Română, conform realitatea.net.
Potrivit sursei citate, pe parcursul derulării cercetărilor, la locul incidentului, fostul jucător de fotbal Nicolae Stanciu a devenit agresiv cu polițștii rutieri. În acest context, a fost încătușat. Ulterior, a fost transportat la sediul INML unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
În cauză a fost deschis un dosar penal conform articolului 336 alineatul 1 din Codul Penal. Fostul jucător de fotbal riscă o pedeapsă cu închisoarea, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, dacă analizele vor confirma nivelul indicat de etilotest.
„Numitul Stanciu Nicolae a fost condus la sediul INML pentru recoltare mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta a fost incatusat fiind agresiv fizic si verbal. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală”, a mai transmis Poliția Română.
Fostul jucător de fotbal a cunoscut consacrarea la Rapid București, unde a fost apreciat ca fundaș. De-a lungul timpului, Nicolae Stanciu a fost descris drept un fotbalist disciplinat pe teren, cu un stil de joc robust și un bun jucător de echipă. A fost unul dintre fotbaliștii apreciați de suporteri, fiind considerat un fotbalist dedicat clubului din Giulești.
După ce a plecat de la Rapid, a jucat pentru o perioadă scurtă la Anzhi Makhachkala, în Rusia. Apoi, a mai evoluat și la FC Oradea.
După retragerea din activitate, el s-a menținut în anturajul fotbalului. A mai participat ocazional la diverse evenimente sportive și meciuri demonstrative. De asemenea, a fost implicat în diverse proiecte dedicate fostelor glorii ale Rapidului.