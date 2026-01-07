B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un fost şef al mafiei Camorra, dat în urmărire în toată Europa, a petrecut de sărbători acasă la iubita lui, în Vaslui

Un fost şef al mafiei Camorra, dat în urmărire în toată Europa, a petrecut de sărbători acasă la iubita lui, în Vaslui

Traian Avarvarei
07 ian. 2026, 21:52
Un fost şef al mafiei Camorra, dat în urmărire în toată Europa, a petrecut de sărbători acasă la iubita lui, în Vaslui
Sursa foto: Gianluca Moscatiello via video Antena 3 CNN
Cuprins
  1. Mafiot italian periculos, vacanță în România
  2. De ce e dat în urmărire mafiotul italian

Un fost şef în temuta mafie Camorra, căutat de carabinierii italieni în toată Europa, se plimbă liniștit prin România cu iubita sa româncă și chiar a petrecut sărbătorile de iarnă la ea acasă, în Vaslui.

Mafiot italian periculos, vacanță în România

Pe numele său adevărat Gianluca Moscatiello, „Regele Leu” are o viață luxoasă și ar deține mai multe baruri în Torino. El are antecedente penale inclusiv pentru omor, iar acum e căutat pentru că plănuit răpirea unui adolescent de 17 ani.

Căutat în toată Europa, el e bine-mersi în România, se plimbă cu iubita româncă și chiar postează pe rețelele sociale imagini din locurile pe care le vizitează. De exemplu, el a mers în Bârlad și Pitești.

De altfel, individul periculos a recunoscut și pentru jurnaliștii italieni că acum e în România, cu iubita sa, scrie Antena 3 CNN.

De ce e dat în urmărire mafiotul italian

Gianluca Moscatiello e dat în urmărire pentru că a plănuit răpirea unui adolescent de 17 ani, rivalul în dragoste al fiului său.

În martie anul trecut, băiatul de 19 ani al lui Gianluca Moscatiello ar fi ajuns bătut la spital din cauza unei dispute sentimentale. Rivalul ar fi fost apoi răpit apoi, bătut și abandonat pe o stradă, de unde a fost salvat de familia sa.

La sfârşitul anului trecut, patru indivizi, printre care şi doi români, au fost arestați. Cel care i-ar fi instigat şi care ar fi planificat răzbunarea, spun procurorii italieni, e Gianluca Moscatiello.

Tags:
Citește și...
Întârzieri în circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești. Cablurile de semnalizare, tăiate din greșeală în timpul unor lucrări
Eveniment
Întârzieri în circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești. Cablurile de semnalizare, tăiate din greșeală în timpul unor lucrări
O mănăstire finanțată de Gigi Becali, ținta hoților. Cine a ajutat la prinderea infractorilor
Eveniment
O mănăstire finanțată de Gigi Becali, ținta hoților. Cine a ajutat la prinderea infractorilor
Performanță incredibilă! Un român de doar 9 ani, campion la aritmetică mentală. A rezolvat 300 de calcule complexe în numai 10 minute
Eveniment
Performanță incredibilă! Un român de doar 9 ani, campion la aritmetică mentală. A rezolvat 300 de calcule complexe în numai 10 minute
De la volan la spital. Cum a provocat un șofer român un accident în Belgia, după ce i s-a făcut sete
Eveniment
De la volan la spital. Cum a provocat un șofer român un accident în Belgia, după ce i s-a făcut sete
Accident grav în Roman: Printre cele 6 victime sunt și copii
Eveniment
Accident grav în Roman: Printre cele 6 victime sunt și copii
Sute de oameni au trecut pragul Catedralei Mântuirii Neamului, de Sfântul Ion. De când nu va mai fi permis accesul publicului în biserică
Eveniment
Sute de oameni au trecut pragul Catedralei Mântuirii Neamului, de Sfântul Ion. De când nu va mai fi permis accesul publicului în biserică
Criză de sănii la nivel național. Angajat magazin: „Credeam că le-am văzut pe toate”
Eveniment
Criză de sănii la nivel național. Angajat magazin: „Credeam că le-am văzut pe toate”
Cluj: Poliția, în alertă după ce o copilă a reclamat că părinții ei se ceartă violent. Ce a urmat
Eveniment
Cluj: Poliția, în alertă după ce o copilă a reclamat că părinții ei se ceartă violent. Ce a urmat
Numărul casei, detaliul ignorat care îi poate costa scump pe proprietari. Decizia luată într-un oraș din România
Eveniment
Numărul casei, detaliul ignorat care îi poate costa scump pe proprietari. Decizia luată într-un oraș din România
Angajații din România ar putea primi concediu plătit dacă suferă de burnout. Ce obligații le revin angajatorilor
Eveniment
Angajații din România ar putea primi concediu plătit dacă suferă de burnout. Ce obligații le revin angajatorilor
Ultima oră
23:25 - Situație incredibilă în Gorj: Un primar a chemat Poliția pentru că un alt edil i-a deszăpezit o stradă din comună
22:55 - Cât câștigă preoții în 2026 și ce salariu are patriarhul Daniel
22:51 - Ce o atrage, de fapt, pe Katy Perry la Justin Trudeau? Detaliul neașteptat scos la iveală de un apropiat de-al cântăreței
22:50 - Întârzieri în circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești. Cablurile de semnalizare, tăiate din greșeală în timpul unor lucrări
22:26 - Olanda: Căsătorie anulată din cauza unui discurs scris cu ChatGPT. Cum a argumentat instanța
22:22 - O mănăstire finanțată de Gigi Becali, ținta hoților. Cine a ajutat la prinderea infractorilor
22:15 - Performanță incredibilă! Un român de doar 9 ani, campion la aritmetică mentală. A rezolvat 300 de calcule complexe în numai 10 minute
21:44 - De la volan la spital. Cum a provocat un șofer român un accident în Belgia, după ce i s-a făcut sete
21:19 - Povara fiscală apasă tot mai greu pe români. Cât ne costă, de fapt, traiul zilnic: „În vacanţe nici nu mai mergem”
21:12 - Accident grav în Roman: Printre cele 6 victime sunt și copii