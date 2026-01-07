Un fost şef în temuta mafie Camorra, căutat de carabinierii italieni în toată Europa, se plimbă liniștit prin România cu iubita sa româncă și chiar a petrecut sărbătorile de iarnă la ea acasă, în Vaslui.

Mafiot italian periculos, vacanță în România

Pe numele său adevărat Gianluca Moscatiello, „Regele Leu” are o viață luxoasă și ar deține mai multe baruri în Torino. El are antecedente penale inclusiv pentru omor, iar acum e căutat pentru că plănuit răpirea unui adolescent de 17 ani.

Căutat în toată Europa, el e bine-mersi în România, se plimbă cu iubita româncă și chiar postează pe rețelele sociale imagini din locurile pe care le vizitează. De exemplu, el a mers în Bârlad și Pitești.

De altfel, individul periculos a recunoscut și pentru jurnaliștii italieni că acum e în România, cu iubita sa, scrie

De ce e dat în urmărire mafiotul italian

Gianluca Moscatiello e dat în urmărire pentru că a plănuit răpirea unui adolescent de 17 ani, rivalul în dragoste al fiului său.

În martie anul trecut, băiatul de 19 ani al lui Gianluca Moscatiello ar fi ajuns bătut la spital din cauza unei dispute sentimentale. Rivalul ar fi fost apoi răpit apoi, bătut și abandonat pe o stradă, de unde a fost salvat de familia sa.

La sfârşitul anului trecut, patru indivizi, printre care şi doi români, au fost arestați. Cel care i-ar fi instigat şi care ar fi planificat răzbunarea, spun procurorii italieni, e Gianluca Moscatiello.