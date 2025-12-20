În 2010, Gabriel Oprea, în calitate de ministru al Apărării Naționale, a intervenit pentru a vindeca una dintre cele mai dureroase răni rămase după Revoluția Română din’89: tensiunile dintre revoluționari și Armată.

Gestul făcut de Gabriel Oprea pentru reconcilierea dintre revoluționari și Armată

După retrocedarea sediului anterior, Asociația Revoluționarilor din Timișoara, condusă de Traian Orban, rămăsese fără un spațiu pentru activitățile sale. Pentru a le sări în ajutorul revoluționarilor de la TImișoara și, totodată, pentru a marca dorința de reconciliere, Armata Română a pus la dispoziția asociației un sediu. Acțiunea a fost doar o parte a unui efort mai amplu de clarificare istorică.

„În anul 2010, în calitate de ministru al Apărării Naționale, m-am deplasat la Timișoara, oraș-simbol al Revoluției Române din Decembrie 1989, unde exista încă o rană deschisă între o parte a revoluționarilor și , legată de evenimentele tragice soldate cu 44 de morți.

Asociația Memorialul Revoluției din Timișoara era condusă de Traian Orban, revoluționar autentic, rănit în Revoluție, reprezentant legitim al memoriei și suferinței acelor zile. Situația nu era una juridică, ci una profund morală, care afecta memoria Revoluției și coeziunea societății.

Am considerat că este de datoria mea să acționez pentru reconciliere, prin dialog direct, prin recunoașterea durerii familiilor victimelor și printr-un demers de clarificare istorică, fără acuzații colective și fără deformarea adevărului. Scopul a fost vindecarea unei răni a Revoluției, nu redeschiderea ei”, a .

Cum au fost comemorați eroii-martiri ai Timișoarei

Cei 44 de eroi-martiri ai Timișoarei au fost transportați clandestin la București în decembrie 1989 și incinerați. Cenușa lor a fost aruncată într-un canal colector din zona Popești-Leordeni, ceea ce nu a făcut decât să adâncească și mai tare disprețul cetățenilor pentru Armată. Pentru a-i comemora pe eroii-martiri, deasupra canalului colector a fost construită o biserică în stil maramureșea. În acel loc, an de an, au loc pelerinaje la care participă delegații ale revoluționarilor din Timișoara și București

Valoarea investiției a depășit 200.000 de euro, iar realizarea Bisericii-Monument a fost posibilă datorită implicării multiple instituții și persoane: contribuția personală a ministrului Gabriel Oprea, sprijinul prefectului de Ilfov Dan Baranga, implicarea primarului Voluntari Florentin Pandele, aportul generalului Gheorghe Emacu și contribuția financiară și punerea la dispoziție a terenului de către primarul Petre Iacob.

„Revoluția Română nu a fost despre ură între români, ci despre curaj, speranță și solidaritate. În cele mai grele momente, în fața morții, revoluționarii din Timișoara, din București și din toată țara au strigat simbolul care a rămas în istorie: Armata e cu noi!

Acesta este simbolul autentic al Revoluției Române și expresia unității dintre popor și Armată. Sistemul de valori al Armatei Române și al poporului român este și va rămâne: Dumnezeu. Patrie. Familie. Onoare”, a încheiat Gabriel Oprea.