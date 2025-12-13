Ministerul Apărării Naționale avertizează că situația de securitate de la granița României cu Ucraina rămâne tensionată, pe fondul atacurilor rusești desfășurate în proximitatea teritoriului național. Autoritățile subliniază că monitorizarea este continuă, iar măsurile de protecție sunt adaptate permanent evoluțiilor din zona de frontieră.

Cum descrie MApN nivelul actual de securitate la granița României

anunță că „monitorizează în permanență și cu maximă vigilență” situația generată de atacurile Federației Ruse, în special în județul Tulcea. Precizările au fost transmise într-un răspuns oficial către stiripesurse.ro, la aproape o lună după incidentul din 17 noiembrie 2025. Atunci, localitățile Plauru și Ceatalchioi au fost evacuate preventiv, după un atac cu drone asupra portului ucrainean Ismail.

Potrivit MApN, riscurile pentru populația din Plauru, Ceatalchioi și zonele adiacente sunt analizate constant de instituțiile responsabile, inclusiv Ministerul Afacerilor Interne, prin IGSU. Principalul pericol identificat îl reprezintă impactul accidental al fragmentelor provenite din atacurile rusești asupra infrastructurii civile ucrainene. Aceste atacuri continuă să aibă loc în imediata apropiere a teritoriului României.

Cine decide evacuările și măsurile de protecție civilă

Ministerul Apărării subliniază că deciziile privind evacuarea populației sau alte măsuri de protecție civilă nu se află în atribuțiile sale. Acestea sunt gestionate exclusiv de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și de autoritățile locale, în funcție de evoluția situației operative. MApN oferă sprijin informațional și militar, fără a interveni în deciziile administrative.

din 17 noiembrie 2025 a fost o măsură preventivă, luată din cauza riscului de explozie generat de incendiul unei nave cu aproximativ 4.000 de tone de GPL. Nava fusese lovită într-un atac cu drone pe malul ucrainean al Dunării. După stingerea incendiului și eliminarea pericolului, pe 18 noiembrie, locuitorii evacuați s-au întors la domiciliu.

Ce măsuri militare suplimentare au fost adoptate

MApN menține un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru, în cooperare cu celelalte instituții din Sistemul național de apărare. Armata României a dispus măsuri suplimentare de monitorizare și patrulare pe Dunăre și în zona Mării Negre. Detaliile operaționale sunt informații clasificate, conform legislației în vigoare.

Ministerul Apărării recomandă populației să semnaleze imediat orice situație suspectă prin apel la 112. Cetățenii sunt sfătuiți să nu atingă obiecte sau fragmente metalice descoperite, care pot reprezenta un pericol major. De asemenea, informarea trebuie realizată exclusiv din surse oficiale, precum MApN, IGSU sau autoritățile locale.

Ce incidente recente confirmă tensiunile din zonă

Incidentul din noaptea de 16 spre 17 noiembrie nu a fost singular, alte atacuri având loc în apropierea frontierei românești. Pe 19 noiembrie, aeronave Eurofighter Typhoon germane au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea spațiului aerian. Ulterior, avioane F-16 românești au intervenit după emiterea unor mesaje .

Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm atacurile Federației Ruse asupra obiectivelor civile ucrainene, subliniind încălcarea gravă a normelor de drept internațional. Totodată, aliații NATO sunt informați în timp real despre evoluțiile de securitate de la granița României cu Ucraina.