Gabriel Oprea, președintele UMPMV, mesaj de 1 Decembrie: „România are nevoie, mai mult decât oricând, de unitate si de un sistem de securitate puternic"

Ana Beatrice
30 nov. 2025, 16:20
Sursa Foto: Inquam Photos/Virgil Simonescu

Gabriel Oprea, președintele UMPMV, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Naționale a României.

Într-un context internațional tensionat, acesta subliniază importanța unității și necesitatea unui sistem de securitate puternic. Pentru el, 1 Decembrie rămâne cea mai luminoasă filă din istoria țării.

Care este mesajul lui Gabriel Oprea de 1 Decembrie

„Dragi români,

1 Decembrie, Ziua Națională a românilor, este cel mai frumos moment istoria acestei națiuni. Este o zi de glorie și triumf.
România are nevoie, mai mult decât oricând, de unitate si de un sistem de securitate puternic. Traim într-o lume instabila, avem razboi la granita si tensiuni geopolitice majore.

În astfel de vremuri, vedem cât de importantă este Armata țării, ca instituție de bază a statului român. Celor care se întreabă și mă întreabă de ce susțin atât de mult drepturile militarilor, le voi spune întotdeauna că o națiune sigură și prosperă are nevoie o Armată puternică. Am initiat si am susținut legea statutului soldaților și gradaților profesionisti, am susținut o nouă lege pentru salarizarea cadrelor militare și am luptat pentru înzestrarea cu echipamente și  tehnică de ultimă generație. Am inițiat și am promovat legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Am ridicat, din fonduri proprii, Monumentul Eroilor Militari si Politisti căzuți în teatrele de operații și pe teritoriul național.

Am donat Monumentul, aflat în fața Palatului Copiilor din Parcul Tineretului, Ministerului Apărării Naționale. Am instituit Ziua Veteranilor, prin Legea 150/2014 si Ziua Rezervistului Militar, prin HG 464/2010. Ca ministru, ca viceprim-ministru, am făcut tot ceea ce a ținut de mine ca instituțiile care formează sistemul de securitate al României să fie puternice. Am făcut totul pentru ca militarii, polițiștii, jandarmii, pompierii, polițiștii de frontieră și toți angajații din domeniul apărare, ordine publică și siguranță națională să primească drepturile care li se cuvin, iar haina militară să-și recapete prestigitul pe care îl merită.

România are nevoie de oameni care să construiască. Instituțiile au nevoie de oameni responsabili, cu viziune, experimentați și pregătiți. Cu toții avem nevoie de unitate, de pace. Să credem cu încăpățânare în România, să o apărăm si să o facem mai puternică! Așa să ne ajute Dumnezeu! La mulți ani, români! La mulți ani, România!”, a transmis președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” și al Partidului pentru Patrie, Militari și Polițiști.

