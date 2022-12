Gabriela Firea a participat la expoziția de la Centrul Social „Ferentari”

Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a participat la expoziția de pictură realizată de către copiii de la Centrul Social Comunitar „Ferentari”.

„Vă spun sincer, am fost impresionată de bucuria pe care am văzut-o în acești copii și în tablourilor lor, chiar dacă viața de acasă nu este chiar ușoară. În preajma sărbătorilor de iarnă, am participat cu plăcere la o expoziție în care s-a pus mult suflet. Poveștile copiilor aflați în grija statului, în centrele rezidențiale, casele familiale sau în centrele de zi sunt impresionante. De cele mai multe ori, au nevoie de un sfat, un gând bun și o îmbrățișare. Pentru mulți dintre acești copii, o jucărie sau o ciocolată sunt lucruri mari. Mă emoționează fiecare întâlnire cu astfel de copii. În același timp, mă motivează să facem mai mult pentru ei, viitorul nostru”, a declarat ministrul Gabriela Firea.

Expoziția „Pictează, dăruiește și primește” este organizată de Primăria Sector 5 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în parteneriat cu Asociația Refuge Center și cu sprijinul Asociației Partida Romilor Pro Europa.

„Această expoziție scoate la iveală sufletul și talentul deosebit al acestor copii din Sectorul 5. Mă bucur că sunt sprijiniți de Primăria Sectorului 5, prin DGASPC, cu aceste ateliere de artă, creație și cultură generală. Sper ca aceste proiecte să fie extinse în mai multe unități administrative, pentru ca toți copiii care provin din familii nevoiașe să poată să-și etaleze talentul artistic”, a declarat Bogdan Paraschiv, subsecretar de stat la Ministerul Familiei și secretar general al Asociației Partida Romilor Pro-Europa.

Specialiștii Centrului Social Comunitar „Ferentari”, administrat de DGASPC Sector 5, nu-i ajută doar pe copii, ci și pe părinții acestora, cu consiliere psihosocială, sprijin în găsirea unui loc de muncă, suport emoțional și educație parentală.