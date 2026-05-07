Dominic Fritz a dezvăluit planul comun al USR și PNL, după căderea Guvernului. Președintele USR a explicat joi seară ce înseamnă colaborarea anunțată împreună cu PNL și Ilie Bolojan, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern după căderea Cabinetului Bolojan.

Într-o intervenție în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, liderul USR a spus că mesajul comun transmis de USR și PNL are rolul de a transmite un semnal de stabilitate și încredere pentru românii nemulțumiți de colaborarea dintre PSD și AUR.

Fritz a dezvluit planul comun al USR și PNL. Ce urmăresc cele două partide prin noua colaborare

Dominic Fritz a declarat că cele două partide vor avea o în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni și că prioritatea este apărarea direcției pro-reformă și pro-europene.

“În primul rând, înseamnă că împreună vrem să transmitem un semnal tuturor românilor care sunt îngrijorați, românilor care sunt scârbiți de acțiunea PSD împreună cu AUR, că nu-i abandonăm și că mai important decât diferențele între cele două partide, acum este că avem o viziune comună pentru această țară.

USR are 12% în Parlament, PNL 14% și asta înseamnă că împreună suntem principala forță în Parlamentul României și asta înseamnă și pentru PSD că nu mai pot să facă și să desfacă așa cum au fost ei obișnuiți în trecut și cred că acesta este semnalul corect”, a declarat Fritz.

Liderul USR a subliniat că această colaborare nu trebuie interpretată neapărat ca o alianță formală, ci ca o coordonare strategică în actualul context politic.

“Cu siguranță, în fața președintelui vom veni cu mesaje comune, adică nu unul va spune o direcție și celălalt altă direcție.

Acum, asta nu înseamnă neapărat că mergem și împreună… nu aș vedea asta ca o chestie formală, ci mai degrabă ca o declarație de intenție că strategia, în această situație, lupta pentru o Românie modernizată, nu mai este o luptă pe care o ducem fiecare, ci o ducem împreună.”, a explicat Fritz.

Planul comun al USR și PNL. Vor merge Dominic Fritz și Ilie Bolojan împreună la Cotroceni?

Întrebat dacă el și Ilie Bolojan vor participa împreună la viitoarele negocieri oficiale cu președintele Nicușor Dan, liderul USR a spus că acest lucru depinde de formatul ales de șeful statului.

“Asta, bineînțeles, depinde de președinte. Eu mă aștept ca el în continuare să se consulte cu partidele separat. Nu exclud să avem și întâlniri comune.

Încă o dată, nu cine este în cameră în același timp este esențial aici, ci esențial este că vom spune aceleași lucruri.

Și aceleași lucruri, asta înseamnă că această țară nu mai poate fi lăsată în mâna unui PSD care, de fapt, este în cârdășie cu AUR”, a mai spus Fritz.

Ce spune liderul USR despre PSD și formarea unei majorități

Dominic Fritz consideră că responsabilitatea formării unui nou aparține PSD, după ce social-democrații au susținut moțiunea de cenzură care a dus la căderea Executivului.

Întrebat dacă ne putem gândi la un guvern USR, PNL, minorități, UDMR, Fritz a spus:

“Acum, mingea este în curtea PSD, să ne spună la ce majoritate se gândesc. Ei au dat jos acest guvern, ei au oprit reformele care au început să curețe România și tocmai de aceea acum mingea este la ei în curte.

PNL și USR pot să facă o opoziție puternică, dar bineînțeles că, deocamdată, trebuie să așteptăm cum și dacă PSD reușește să formeze un guvern. Cu noi, cu siguranță, nu.”, a declarat liderul USR.

Acesta a reiterat că partidul său nu va intra într-o coaliție cu PSD, dacă social-democrații continuă apropierea de AUR.

“Eu i-am spus președintelui foarte clar că decizia USR pe care am anunțat-o, care nu este o decizie surprinzătoare, rămâne, și această decizie este că dacă PSD se abate de la calea pro-europeană, dacă face o majoritate cu AUR, care pune în pericol prosperitatea României, atunci cu acest PSD nu vom putea face o coaliție în continuare. Asta am votat în USR acum o lună, acum două săptămâni, acum două zile și asta i-am transmis și președintelui”, a mai spus el.

Ce spune Dominic Fritz despre un posibil guvern minoritar

Întrebat dacă USR ar susține o propunere de premier din partea PNL, alta decât Ilie Bolojan, Fritz a spus că în acest moment PSD trebuie să vină cu o variantă de majoritate și cu o propunere pentru funcția de premier.

“Nu se pune această problemă. Încă o dată, acum PSD trebuie să vină cu propunere de premier, cu propunere de majorități.

Ne-au arătat că au o majoritate în jurul lor împreună cu un partid, care, până acum, pretind că este antisistem, dar acum se vede că, de fapt, cele două partide sunt doar două fețe ale aceleiași monede și asta înseamnă o monedă a corupției.

Și asta înseamnă că acum ei trebuie să ne spună care este planul lor pentru această țară. Planul nostru este clar pentru această țară. Noi o să ne luptăm pentru o Românie modernă și curată”.

Liderul USR a spus că există și posibilitatea unui interimat prelungit, având în vedere dificultățile PSD de a construi rapid o majoritate parlamentară.

“Iarăși, eu așa cum văd, cum umblă PSD zilele astea, ca o gâină fără cap, nu am o foarte mare încredere că vor reuși să alcătuiască rapid o majoritate, care să găsească și susținerea președintelui și de aceea am spus că ai noștri colegi, miniștrii USR, ceilalți miniștri care sunt acum încă în acest guvern interimar, vor rămâne la locul de muncă până în ziua în care vom avea guvern.

Cred că atunci, la domnul Boc, a durat chiar și două luni. Deci, nu am o putere să prezic viitorul, dar este, bineînțeles, un scenariu pe masă.”, a conchis Dominic Fritz.