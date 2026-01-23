B1 Inregistrari!
Cât a cheltuit Rusia pe atacul asupra Kievului din 20 ianuarie 2026

Cât a cheltuit Rusia pe atacul asupra Kievului din 20 ianuarie 2026

Flavia Codreanu
23 ian. 2026, 21:20
Cât a cheltuit Rusia pe atacul asupra Kievului din 20 ianuarie 2026
Sursă foto: Pixabay

Atacul Moscovei a necesitat sume extrem de mari pentru bombardamentul aerian din 20 ianuarie, care a distrus sistemul energetic din capitala Ucrainei. Serviciul de informații militare a calculat costurile acestui atac, dezvăluind efortul  financiar depus de Rusia  pentru a distruge capitala.

Cat a costat atacul Moscovei

Conform datelor, Rusia a investit peste 131 de milioane de dolari într-o singură zi de bombardare. Această sumă uriașă a fost cheltuită pentru lansarea unei muniții  noi, compus din 33 de rachete și 339 de drone.

Pentru a acoperi aceste costuri mari de război, Moscova este acum forțată să ia măsuri economice care afectează direct populația. Autoritățile ruse au început deja să majoreze cu mult taxele, fiind totodată obligate să reducă investițiile în proiectele de dezvoltare și infrastructură. Practic, fondurile care ar fi trebuit să susțină sfera socială și programele guvernamentale sunt redirecționate către achiziția de muniție, punând o presiune tot mai mare pe bugetul de stat al Federației Ruse.

Ce tipuri de armament s-a folosit

Atacul Moscovei a constat în 372 de arme cu rază lungă de acțiune, printre care s-au numărat și rachetele balistice Ikander și rachetele de croazieră X-101. De asemenea, Rusia a mai folosit  rachete navale Zirkon modificate și drone bazate pe modeleul iranian Shahed. Pentru a induce autoritățile aeriene ucrainene în eroare, Rusia a folosit rachete false.

Ce consecințe a avut atacul

Impactul asupra celor 3 milioane de locuitori ai Kievului este unul foarte mare. Foarte multe persoane au rămas fără căldură pe temperaturi sub pragul înghețului. Din punct de vedere energetic, situația rămâne critică în toată țara. Au fost raportate întreruperi de energie și în mai multe regiuni, inclusiv  Odesa și Dnipropetrovsk
Operatorul național Ukrenergo a avertizat că reparațiile sunt îngreunate de starea centralelor, îndemnând populația să consume energia cu moderație pentru a evita colapsul total al rețelei, sursa digi24

