Adrian Teampău
23 ian. 2026, 21:40
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Traian Băsescu compară relația României cu Statele Unite cu un deșert care trebuie însămânțat pentru a ne asigura hrana. În opinia sa, autoritățile de la București trebuie să apeleze la pârghiile pe care le au la dispoziție pentru a schimba lucrurile.

Traian Băsescu, despre relația cu SUA

Fostul președinte al României a declarat, la B1TV, că România a făcut mai multe greșeli în relația cu Statele Unite. Acestea pot fi reparate, crede Traian Băsescu, arătându-le americaneilor că ne putem ține de cuvânt. Făcând o metaforă, el compară situația actuală cu un deșert care trebuie însămînțat.

„Este un context care seamănă cu deșert în care trebuie să plantăm grâu ca să ne asigurăm hrana. Poate este puțin forțată metafora, dar trebuie să menținem relația cu SUA. Aici avem noi, însă, niște dificultăți pentru că nu am tratat corespunzător această relație bazată pe parteneriatul strategic pentru secolul XXI”, a declarat Băsescu.

Potrivit spuselor sale, autoritățile române au greșit în trecut, când au îndepărtat mari companii americane, precum Chevron sau Exxon care ne-ar fi putut ajuta în prezent.

„Vă aduc aminte că a venit Chevron și au ieșit preoții și poporul din județul Vaslui, bun cunoscători că nu are ce căuta Chevron acolo pentru evaluarea resurselor de gaze de șist pe care le avem. Dar, din cauza atmosferei, Chevron a plecat din România. A venit Exxon în Marea Neagră, la Neptun Deep, au adus cea mai înaltă tehnologie de forare și evaluare a zăcămintelor de gaze, am venit cu o lege a lui Dragnea care le-a arătat celor de la Exxon ce drepturi avem asupra gazelor și i-a făcut să plece”, a explicat Băsescu.

Avantajele unei relații economice bune

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că România ar fi beneficiat de o mai bună protecție din partea SUA, dacă Exxon ar fi exploatat gazele naturale din Marea Neagră. Într-o asemenea, situație, nu am mai fi avut motive să ne temem de agresivitatea Rusiei.

„Dacă aveam Exxon în Marea Neagră nu aveam nici un risc cu rușii care sunt și ei în Marea Neagră. Și putem avea probleme foarte mari pentru că zona în care se află zăcământul la 165 de kilometiri de țărmul românesc, nu este acoperită de acordul cu NATO”, a arătat Băsescu.

Fostul președinte a mai spus că aceste avantaje au fost pierdute. România, însă, le poate arăta americanilor că suntem de cuvânt. O investiție importantă care trebuie menținută este cea de la Doicești – minireactoarele nucleare. Acestea trebuie duse până la capăt și puse în funcțiune.

„Acum să ne ținem de cuvânt cu contractul cu mini-reactoarele nucleare proiectate să se instaleze la Doicești Sunt cele șase minireactoare nucleare cu capacitate de 77 de megawați fiecare pentru a produce electricitate. Ar trebui să ne ținem de cuvînt în relația cu SUA”, a precizat fostul președinte.

Traian Băsescu, despre importanța AmCham

În acest context, fostul președinte a declarat că un rol important în restabilirea relației cu Statele Unite îl poate avea Camera de Comerț Româno-Americană (AmCham). De-a lungul timpului, această structură a făcut demersuri pentru a atrage companii americane în România. Iar acest lucru poate fi de ajutor și în relația cu Statele Unite, dincolo de parteneriatul strategic.

„Lucru important și pe care îl putem rezolva fără să mergem la Trump. Avem AmCham – Camera de Comerț Româno-Americană care a fost întotdeauna un catalizator, a încercat să aducă companii americane în România”, a mai spus Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a subliniat că autoritățile române trebuie să-și pună în valoare avantajele pe care le au. România trebuie să devină atractivă pentru americani, dincolo de parteneriatul strategic.

„Trebuie să devenim atractivi din toate punctele de vedere, nu doar din punct de vedere strategic. Avem Deveselu, bază la Kogălniceanu, Cincu, care este o bază NATO avem Turda care este importantă din punct de vedere a utilizării dronelor de supraveghere și de atac. Deci am avea niște argumente. Totul este să le punem în ordine și să facem ce trebuie”, a concluzionat el.

