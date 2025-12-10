Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, își reafirmă poziția privind utilizarea gazului din Marea Neagră, după retragerea procesului legat de legea offshore, o decizie pe care o consideră o confirmare a strategiei sale din mandat. În opinia sa, accesul prioritar al statului la resursa extrasă ar trebui să ofere României facturi mai reduse, un sector industrial mai predictibil și o diminuare consistentă a dependenței de importuri într-un context energetic european complicat.

Cum interpretează Virgil Popescu retragerea procesului privind legea offshore

Virgil Popescu susține că decizia recentă reprezintă o validare a direcției urmărite în perioada în care a condus , respectiv protejarea consumului intern și păstrarea gazului românesc în economia națională. În mesajul publicat pe 10 decembrie, el subliniază că dreptul de preempțiune instituit prin lege garantează faptul că resursa va ajunge întâi la populație și la industrie, facilitând astfel o utilizare mai eficientă pentru țară.

„Gazul românesc din Marea Neagră va fi consumat în casele românilor! Am trecut asta în legea offshore, iar decizia de retragere a procesului confirmă, din nou, că am acționat pentru binele României și al românilor.” scrie Virgil Popescu în postarea sa.

Fostul ministru insistă că modificările operate asupra cadrului legislativ au fost menite să corecteze decizii anterioare considerate nefavorabile interesului României, asigurând un control mai robust asupra resurselor strategice.

„Gazul românesc va fi consumat în casele românilor, de industrie, iar beneficiile vor rămâne aici, în economie și în buzunarele oamenilor. Această victorie înseamnă facturi mai mici, industrie mai stabilă și independență față de importurile scumpe din alte state”, mai scrie fostul ministru.

Care sunt avantajele consumului intern

Fostul ministru menționează că legislația actualizată nu doar că prioritizează consumul intern, dar și reconfigurează modul în care statul beneficiază de exploatarea resurselor. El amintește că redevențele pentru petrol și urmează să crească cu 40%, o măsură ce ar asigura României venituri mai echitabile din aceste activități.

În plus, costurile aferente închiderii sondelor neproductive și eventualele litigii vor reveni companiilor, nu bugetului public. Acest lucru reprezintă, în opinia sa, o corectare necesară în relația dintre stat și investitori, scrie capital.ro.

„Ca inițiator al Legii Offshore în această formă, am avut mereu convingerea că resursele României trebuie să lucreze în primul și în primul rând pentru români. Este un pas esențial spre independența energetică. Gazul din Marea Neagră nu este doar o resursă economică, ci o resursă care ne va ajuta să ne dezvoltăm.

România trebuie să fie și este prima beneficiară a propriilor resurse.

Totodată, redevențele pentru petrol și gaze vor crește cu 40%, astfel încât România să obțină o parte echitabilă din exploatarea propriilor resurse. Iar statul nu va mai plăti costurile închiderii sondelor neproductive sau penalitățile provenite din litigii, responsabilități care revin companiei.

P.S. Ca și în acest caz, se dovedește că deciziile pe care le-am luat ca ministru al Energiei au fost pentru țară, pentru români, pentru a obține INDEPENDENȚA și SECURITATEA energetică. Și, în plus, prin aceste decizii vom reuși să fim și un jucător pe piața europeană și internațională”, a mai scris Virgil Popescu în mesajul său.