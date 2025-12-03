B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Lovitură pentru români! Cu cât va crește factura la gaze după 1 aprilie 2026, când va expira plafonarea

Lovitură pentru români! Cu cât va crește factura la gaze după 1 aprilie 2026, când va expira plafonarea

Ana Maria
03 dec. 2025, 17:08
Lovitură pentru români! Cu cât va crește factura la gaze după 1 aprilie 2026, când va expira plafonarea
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Lovitură pentru români! Ce măsuri se iau pentru protejarea consumatorilor vulnerabili
  2. Cum se calculează prețul final la gazele naturale

Lovitură pentru români! Președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurențiu Urluescu, a oferit recent detalii importante privind o eventuală creștere a facturii la gaze pentru consumatorii casnici și termoficare, odată cu expirarea schemei de plafonare-compensare, începând cu 1 aprilie 2026.

„Acum, noi, ca furnizori, pentru casnic şi termoficare avem un preţ de achiziţie de 120 lei/MWh, la care se adaugă partea de înmagazinare, şi ne aşteptăm ca, de la 1 aprilie, să mergem la preţul pieţei, care e undeva la 170 de lei/MWh. Cu cel puţin 5% ar putea creşte (factura) de la 1 aprilie”, a explicat Urluescu, potrivit Agerpres.

Lovitură pentru români! Ce măsuri se iau pentru protejarea consumatorilor vulnerabili

În contextul acestor majorări anticipate, reprezentanții AFEER discută mai multe soluții menite să sprijine consumatorii cei mai afectați. Printre acestea se numără introducerea unor vouchere dedicate consumatorilor vulnerabili, dar și creșterea lichidității pe piața engros de gaze naturale, pentru a asigura o mai bună stabilitate și predictibilitate a prețurilor.

Cum se calculează prețul final la gazele naturale

Prețul final plătit de consumatorii casnici pentru gaze este compus din mai mulți factori: prețul produselor standard (baseload), care este partea cea mai stabilă, costurile ajustărilor pe termen scurt (short-term) pentru a răspunde variațiilor de consum, dar și cheltuielile pentru înmagazinarea gazelor, esențiale pentru consumul din sezonul rece și pentru siguranța aprovizionării.

Până la data de 31 martie 2026, prețul final facturat nu poate depăși 0,31 lei/kWh, TVA inclus, pentru clienții casnici. În cazul clienților noncasnici cu consum anual mai mic de 50.000 MWh, precum și pentru producătorii de energie termică și parcurile industriale reglementate, prețul maxim este de 0,37 lei/kWh, TVA inclus.

Schema de plafonare-compensare a fost implementată de Guvern pentru a proteja consumatorii casnici și industriali de creșterea rapidă a prețurilor la gaze naturale, cauzată de fluctuațiile pieței internaționale. Aceasta a stabilizat temporar costurile, însă, expirarea ei aduce provocări noi atât pentru furnizori, cât și pentru utilizatori, fiind nevoie de măsuri suplimentare pentru a reduce impactul creșterilor.

Tags:
Citește și...
Caz de corupție în sistemul penitenciar. Pentru ce sunt cercetați angajații închisorii Jilava
Eveniment
Caz de corupție în sistemul penitenciar. Pentru ce sunt cercetați angajații închisorii Jilava
Micii, ciorba de burtă și iahnia de fasole, preferatele românilor de 1 Decembrie. Unde au fost date cele mai multe comenzi online
Eveniment
Micii, ciorba de burtă și iahnia de fasole, preferatele românilor de 1 Decembrie. Unde au fost date cele mai multe comenzi online
Deutche Welle – RFI, parteneriat pentru combaterea dezinformării
Eveniment
Deutche Welle – RFI, parteneriat pentru combaterea dezinformării
Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava sunt acuzați că au vândut droguri deținuților
Eveniment
Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava sunt acuzați că au vândut droguri deținuților
Polițist din Constanța, prins în timp ce primea 5.000 de euro mită. De la cine și pentru ce erau banii
Eveniment
Polițist din Constanța, prins în timp ce primea 5.000 de euro mită. De la cine și pentru ce erau banii
Copil de doi ani, acoperit de sânge, lângă trupurile neînsufleţite ale părinților: „Încerca să se joace cu ei și nu înțelegea de ce nu se trezesc”
Eveniment
Copil de doi ani, acoperit de sânge, lângă trupurile neînsufleţite ale părinților: „Încerca să se joace cu ei și nu înțelegea de ce nu se trezesc”
Rogobete: Suntem în stare de alertă. 5 spitale sunt afectate de criza apei. Ele primesc apă de la ISU. Unități din București, pregătite să preia din pacienți (VIDEO)
Eveniment
Rogobete: Suntem în stare de alertă. 5 spitale sunt afectate de criza apei. Ele primesc apă de la ISU. Unități din București, pregătite să preia din pacienți (VIDEO)
Palatul Parlamentului va fi iluminat în mov de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități
Eveniment
Palatul Parlamentului va fi iluminat în mov de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități
Buzoianu, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: Operatorul de apă n-a făcut nimic. În ședințe erau foarte bucuroși, spuneau că s-au acoperit prin faptul că n-au semnat procese verbale / Doi directori trebuie demiși (VIDEO)
Eveniment
Buzoianu, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: Operatorul de apă n-a făcut nimic. În ședințe erau foarte bucuroși, spuneau că s-au acoperit prin faptul că n-au semnat procese verbale / Doi directori trebuie demiși (VIDEO)
Realitatea din spatele unei așa-zise vacanțe de vis: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce spune o turistă despre Panama
Eveniment
Realitatea din spatele unei așa-zise vacanțe de vis: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce spune o turistă despre Panama
Catalin Drula
Ultima oră
18:33 - Răspunsul ferm al șefului NATO, Mark Rutte, la amenințările lui Vladimir Putin: „Suntem pregătiți și dispuși să facem tot ce este necesar”
18:03 - Caz de corupție în sistemul penitenciar. Pentru ce sunt cercetați angajații închisorii Jilava
17:57 - Diana Buzoianu, despre criza apei din Prahova: „Sperăm să dăm drumul la apă, să fie apă potabilă luni. Persoanele implicate direct în aplicarea acestui proiect trebuie să-și dea demisia de urgență” (VIDEO)
17:55 - Parlamentul schimbă programul pentru elevii de clasa a VIII-a. Modificări importante la legea învățământului preuniversitar
17:18 - Protestele încing Balcanii. După sârbi și bulgari, fermierii greci își cer drepturile în stradă
16:49 - Cum poți câștiga 23.000 de euro în doar 100 de zile, în Germania. Condiția este să ai între 25 și 55 de ani
16:36 - Ziua și sondajul. Băluță, Ciucu și Drulă împart podiumul, înainte de alegeri. Anca Alexandrescu a rămas în urmă
16:35 - Alertă în Marea Neagră după detectarea unei drone maritime. Cum au intervenit Forțele Navale Române (VIDEO)
16:14 - Dreapta pro-europeană se unește în jurul lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei
16:06 - Nicușor Dan clarifică disputa Voiculescu-Ciucu. Cine a blocat anularea PUZ-urilor de sector (VIDEO)