Gelu Duminică, reacție în controversa iscată de Grigore Leşe: Mai toate ”simbolurile” românești sunt împrumutate sau create de străini. Multe evenimente importante pentru noi au fost posibile într-un context global în care noi am fost jucători minori

Sociologul Gelu Duminică a reacționat în controversa declanșată după ce rapsodul Grigore Leşe a susținut că melodia „Aşa-i românul” provine din folclorul maghiar.

Gelu Duminică a afirmat că „mai toate „simbolurile” românești sunt împrumutate/ajustate sau create de străini”, că multe dintre evenimentele din istoria noastră cu care ne lăudăm „au fost posibile intr-un context global în care noi am fost jucători minori” și a amintit că toți cei care au făcut posibilă Marea Unire au sfârșit în închisorile comuniste.

și Nicolae Furdui Iancu și Veta Biriș, doi cunoscuți artiști de muzică populară din Ardeal.

Ce a spus Grigore Leșe despre melodia „Aşa-i românul”

„Eu ştiu bobiţele, am făcut asta în şcoală, în academie. Dacă o melodie sare la cvintă, e folclor maghiar. Dar interpreţii români cântă ”Aşa-i românul” ca şi cum ar fi melodie românească, dar e ungurească. Ei nu ştiu, pentru că n-au ştiinţă. Ei sunt oportunişti.

Şi încă ceva. ”Mă rog fierbinte”, spune textul, ”pentru a mea ţară şi pentru tine scump poporul meu!”. Nu! ”Mă rog fierbinte pentru a mea ţară şi pentru tine scump pologul meu”, adică pământ. Dar popor sună mai pompos, mai triumfal”, a declarat Grigore Leșe, la Prima TV.

Reacția lui Gelu Duminică la declarațiile lui Grigore Leșe

„Pentru mine, această realitate îmi arată doar nimicnicia naționalismul fanatic și faptul că suntem o societate globală care nu a fost mare piatră de temelie pentru cultura europeană, cum suntem deseori mințiți. A nu se uita că noi avem niște intelectuali pamânteni doar de mai puțin de 200 de ani, cu vreo 800 de ani diferență de marile civilizații europene – vezi anul de înființare a Universității din Bolognia.

Mai toate „simbolurile” românești sunt împrumutate/ajustate sau create de străini. Sarmalele, teatrul, micii, opera, sistemul de sănătate, ciorba de burtă, podul de la Cernavodă, clădirile simbol ale Bucureștiului (ateneu, palatul regal, Peleș, clădirile art-nouveau, etc), chiar și mănăstirile istorice care au fost clădite cu arhitecți străini și cu forța de muncă a robilor romi, toate astea și multe altele sunt datorită „veneticilor”. Chiar și Revoluția de la 1848, războiul de independență, Marea Unire de la 1918 și Revoluția din 1989, etc, au fost posibile intr-un context global în care noi am fost jucători minori (pentru cine nu știe, spre exemplu, România a capitulat după marile victorii din Moldova semnând un tratat de pace umilitor la Buftea, fiind puși la masa „învingătorilor” datorită eforturilor Casei Regale și după ce am denunțat tratatul de pace chiar înainte ca Războiul să se termine).

În plus, nu trebuie să uităm că atât de mândri am fost de Marea Unire încât toți cei care au avut un rol în acest mare act politic au sfârșit tragic în închisorile comuniste de la Sighet și Aiud”, a reacționat sociologul Gelu Duminică, pe Facebook.

Acesta a mai precizat că ar trebui să ne iubim țara și să ne bucurăm de privilegiul de a fi în Europa „fără de care, ar fi fost vai și-amar”.

Despre patriotism și falsul patriotism a vorbit, de Ziua Națională, și profesorul Adrian Papahagi, într-o intervenție pentru B1 TV.