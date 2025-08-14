Seismul devastator de 8,8 grade produs pe 30 iulie 2025 în largul peninsulei rusești Kamceatka a ridicat temeri și în România. Specialistul în seismologie Gheorghe Mărmureanu, fost director al Institutului Național pentru Fizica Pământului, a explicat însă că nu există motive de îngrijorare.

Ce spune Gheorghe Mărmureanu despre un cutremur devastator în România

Când ar putea avea loc un mare cutremur

Întrebat ce construcții din România ar rezista la un cutremur devastator de magnitudine similară, seismologul a precizat că doar obiectivele majore, proiectate special, pot face față.

Centrala de la Cernavodă rezistă până la un cutremur de 9 grade. Și Casa Poporului rezistă, la fel și marile baraje din țară.

Totul depinde însă de adâncimea și de unda seismică, a spus Gheorghe Mărmureanu.

„Nu ne afectează deloc aceste cutremure, stați cuminți! Rusia e mare, în partea de Răsărit e cel mai grav la ei, acolo sunt multe cutremure, românii să stea liniștiți. La un cutremur de peste 8 grade, cât a fost la ruși, în România sunt șanse să reziste numai câteva construcții importante, depinde însă de unda seismică, de adâncimea la care are loc cutremurul, depinde de mai mulți factori, a spus Gheorghe Mărmureanu, citat de .

Cutremurul devastator din Kamceatka este considerat cel mai puternic din ultimele decenii. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 19,3 kilometri, la 119 km est-sud-est de orașul Petropavlovsk-Kamceatki, cu 165.000 de locuitori, potrivit Serviciului Geologic al SUA (USGS).

Valurile tsunami declanșate au ajuns până în Japonia, iar țările riverane Oceanului Pacific se află în alertă.

„A fost cel mai puternic cutremur din ultimele decenii”, a declarat guvernatorul regiunii Kamceatka, Vladimir Solodov, într-un mesaj transmis pe Telegram.

Autoritățile ruse avertizează că pot urma replici de intensitate mare, astfel că serviciile de urgență rămân mobilizate.

Pe de altă parte, Mărumureanu că un seism major este inevitabil, iar acest eveniment nefericit ar putea avea loc între anii 2039 și 2040 și ar putea avea o magnitudine de 7,7 sau 7,8 pe Richter.

„Trebuie să ne fie clar că nu vom scăpa de un viitor mare cutremur. Noi avem o hartă a cutremurelor puternice de pământ și istoria lor din ultimii 300 de ani, pe teritoriul României, în baza căreia analizăm date despre acest tip de amenințări. Potrivit cercetărilor noastre, următorul cutremur foarte puternic ne-ar putea lovi în jurul anilor 2039-2040”, a precizat Gheorghe Mărmureanu.