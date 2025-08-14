B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Gheorghe Mărmureanu, verdict după cutremurul de 8,8 din Kamceatka: „În România sunt șanse că reziste numai câteva construcții importante”

Gheorghe Mărmureanu, verdict după cutremurul de 8,8 din Kamceatka: „În România sunt șanse că reziste numai câteva construcții importante”

George Lupu
14 aug. 2025, 18:27
Gheorghe Mărmureanu, verdict după cutremurul de 8,8 din Kamceatka: În România sunt șanse că reziste numai câteva construcții importante
Captură Video: vrancea atlastv / Facebook

Seismul devastator de 8,8 grade produs pe 30 iulie 2025 în largul peninsulei rusești Kamceatka a ridicat temeri și în România. Specialistul în seismologie Gheorghe Mărmureanu, fost director al Institutului Național pentru Fizica Pământului, a explicat însă că nu există motive de îngrijorare.

Cuprins

  • Ce spune Gheorghe Mărmureanu despre un cutremur devastator în România
  • Când ar putea avea loc un mare cutremur

Ce spune Gheorghe Mărmureanu despre un cutremur devastator în România

Întrebat ce construcții din România ar rezista la un cutremur devastator de magnitudine similară, seismologul a precizat că doar obiectivele majore, proiectate special, pot face față.

Centrala de la Cernavodă rezistă până la un cutremur de 9 grade. Și Casa Poporului rezistă, la fel și marile baraje din țară.

Totul depinde însă de adâncimea și de unda seismică, a spus Gheorghe Mărmureanu.

„Nu ne afectează deloc aceste cutremure, stați cuminți! Rusia e mare, în partea de Răsărit e cel mai grav la ei, acolo sunt multe cutremure, românii să stea liniștiți. La un cutremur de peste 8 grade, cât a fost la ruși, în România sunt șanse să reziste numai câteva construcții importante, depinde însă de unda seismică, de adâncimea la care are loc cutremurul, depinde de mai mulți factori, a spus Gheorghe Mărmureanu, citat de Click.ro.

Cutremurul devastator din Kamceatka este considerat cel mai puternic din ultimele decenii. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 19,3 kilometri, la 119 km est-sud-est de orașul Petropavlovsk-Kamceatki, cu 165.000 de locuitori, potrivit Serviciului Geologic al SUA (USGS).

Valurile tsunami declanșate au ajuns până în Japonia, iar țările riverane Oceanului Pacific se află în alertă.

„A fost cel mai puternic cutremur din ultimele decenii”, a declarat guvernatorul regiunii Kamceatka, Vladimir Solodov, într-un mesaj transmis pe Telegram.

Autoritățile ruse avertizează că pot urma replici de intensitate mare, astfel că serviciile de urgență rămân mobilizate.

Când ar putea avea loc un mare cutremur

Pe de altă parte, Mărumureanu este de părere că un seism major este inevitabil, iar acest eveniment nefericit ar putea avea loc între anii 2039 și 2040 și ar putea avea o magnitudine de 7,7 sau 7,8 pe Richter.

„Trebuie să ne fie clar că nu vom scăpa de un viitor mare cutremur. Noi avem o hartă a cutremurelor puternice de pământ și istoria lor din ultimii 300 de ani, pe teritoriul României, în baza căreia analizăm date despre acest tip de amenințări. Potrivit cercetărilor noastre, următorul cutremur foarte puternic ne-ar putea lovi în jurul anilor 2039-2040”, a precizat Gheorghe Mărmureanu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Italienii au EXPLODAT prețurile. Cât a ajuns să coste un șezlong pe o plajă privată
Externe
Italienii au EXPLODAT prețurile. Cât a ajuns să coste un șezlong pe o plajă privată
O nouă lovitură pentru români: Guvernul reduce drastic valoarea tichetului Rabla pentru mașinile electrice
Eveniment
O nouă lovitură pentru români: Guvernul reduce drastic valoarea tichetului Rabla pentru mașinile electrice
Ce să nu faci de Adormirea Maicii Domnului. Se spune că vei avea parte de ghinion și probleme de sănătate tot anul
Eveniment
Ce să nu faci de Adormirea Maicii Domnului. Se spune că vei avea parte de ghinion și probleme de sănătate tot anul
CNAS promite că va oferi în continuare tratamente oncologice, chiar dacă bugetul este în pericol
Eveniment
CNAS promite că va oferi în continuare tratamente oncologice, chiar dacă bugetul este în pericol
Cum să scapi, în doar 30 de secunde, de mirosul de usturoi de pe mâini? Trucul de care sigur nu știai
Eveniment
Cum să scapi, în doar 30 de secunde, de mirosul de usturoi de pe mâini? Trucul de care sigur nu știai
Românii care primesc 200.000 de euro de la stat, din octombrie 2025. Care sunt condițiile
Eveniment
Românii care primesc 200.000 de euro de la stat, din octombrie 2025. Care sunt condițiile
Crimă ȘOCANTĂ în Italia. Un bărbat a sunat la poliție pentru a declara că și-a omorât soția. Ce a urmat a uimit pe toată lumea
Externe
Crimă ȘOCANTĂ în Italia. Un bărbat a sunat la poliție pentru a declara că și-a omorât soția. Ce a urmat a uimit pe toată lumea
Guvernul a decis ziua exactă! Când vor scăpa pensionarii de plătit CASS
Eveniment
Guvernul a decis ziua exactă! Când vor scăpa pensionarii de plătit CASS
Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege
Eveniment
Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege
Lovitură grea pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care ANAF l-a somat pe fostul președinte să returneze aproape un milion de euro
Eveniment
Lovitură grea pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care ANAF l-a somat pe fostul președinte să returneze aproape un milion de euro
Ultima oră
19:44 - Italienii au EXPLODAT prețurile. Cât a ajuns să coste un șezlong pe o plajă privată
19:43 - O nouă lovitură pentru români: Guvernul reduce drastic valoarea tichetului Rabla pentru mașinile electrice
19:42 - Ce să nu faci de Adormirea Maicii Domnului. Se spune că vei avea parte de ghinion și probleme de sănătate tot anul
19:17 - CNAS promite că va oferi în continuare tratamente oncologice, chiar dacă bugetul este în pericol
19:16 - Cum să scapi, în doar 30 de secunde, de mirosul de usturoi de pe mâini? Trucul de care sigur nu știai
19:04 - Românii care primesc 200.000 de euro de la stat, din octombrie 2025. Care sunt condițiile
18:47 - Leonardo DiCaprio, controlat de poliția spaniolă la o petrecere exclusivistă din Ibiza. Actorul nu a fost recunoscut inițial de agenți
18:37 - Metoda prin care o influenceriță ajută femeile să afle dacă partenerii lor sunt infideli. Câștigă o avere din asta
18:21 - Crimă ȘOCANTĂ în Italia. Un bărbat a sunat la poliție pentru a declara că și-a omorât soția. Ce a urmat a uimit pe toată lumea
18:03 - Guvernul a decis ziua exactă! Când vor scăpa pensionarii de plătit CASS