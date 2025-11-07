B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ghidul de supraviețuire pentru plantele de apartament pe timp de iarnă. Cum le protejezi de frig și umiditate excesivă

Ghidul de supraviețuire pentru plantele de apartament pe timp de iarnă. Cum le protejezi de frig și umiditate excesivă

Elena Boruz
07 nov. 2025, 14:55
Ghidul de supraviețuire pentru plantele de apartament pe timp de iarnă. Cum le protejezi de frig și umiditate excesivă
Sursa Foto: Freepik.com

Trecerea la anotimpul rece este un moment de stres major nu doar pentru noi, ci și pentru plantele noastre de apartament. Deși par a fi protejate în casă, ele se confruntă cu doi mari inamici: lipsa luminii și aerul uscat cauzat de căldura centralizată.

În mod natural, în lunile noiembrie-februarie, majoritatea plantelor intră într-o fază de repaus vegetativ. Aceasta înseamnă că ritmul lor de creștere încetinește considerabil. Misiunea noastră, ca „părinți” de plante, este să le oferim un mediu care să imite cât mai bine condițiile de repaus, ferindu-le în același timp de pericolele specifice locuinței.

De câtă lumină au nevoie plantele în timpul iernii

Iarna, zilele sunt scurte, iar intensitatea luminii solare scade drastic. Lumina este esențială pentru fotosinteză, iar lipsa ei duce la etiolare (alungirea nefirească a tulpinii) și căderea frunzelor.

  • Soluția: Mută plantele cât mai aproape de ferestrele orientate spre Sud sau Sud-Vest, deoarece acestea captează cea mai multă lumină. Ai grijă, însă, ca frunzele să nu atingă geamul rece, deoarece acest contact direct le poate deteriora ireversibil.
  • Alternativă: Pentru plantele mai pretențioase (cum ar fi citricele sau suculentele), poți lua în considerare utilizarea unor lămpi horticole LED special concepute pentru a suplimenta spectrul de lumină necesar.

Cât de des trebuie să uzi plantele iarna 

Udarea excesivă este, fără îndoială, cea mai comună greșeală care duce la pierderea plantelor în sezonul rece. Din moment ce ritmul de creștere încetinește, plantele consumă mult mai puțină apă. Solul care rămâne umed prea mult timp favorizează apariția putregaiului rădăcinilor.

  • Regula de aur: Udă doar când primii 2-3 cm de pământ (la atingere) sunt complet uscați. Acest lucru ar putea însemna udare o dată la 10-14 zile, în loc de o dată pe săptămână.
  • Metoda de testare: Poți folosi un bețișor de lemn (tip scobitoare) pe care îl înfigi în ghiveci. Dacă iese curat, poți uda. Dacă iese cu pământ umed lipit de el, mai așteaptă câteva zile.

Ce temperatură este optimă în casă și cum protejezi plantele de curent

Plantele nu suportă fluctuațiile mari de temperatură. Chiar dacă majoritatea plantelor tropicale preferă între 18-24 grade Celsius, în timpul iernii, o temperatură ușor mai scăzută (în jur de 15-18), dacă este constantă, le ajută să mențină starea de repaus.

Atenție maximă la:

  1. Curenții de aer rece: Mută plantele din dreptul ușilor și ferestrelor pe care le deschizi frecvent pentru aerisire. Un șoc termic de doar câteva minute poate fi fatal.
  2. Sursele de căldură: Nu așeza niciodată ghivecele direct lângă calorifere, șeminee sau aparate de aer condiționat. Căldura uscată le arde frunzele și le deshidratează rapid.
