Trecerea la anotimpul rece este un moment de stres major nu doar pentru noi, ci și pentru plantele noastre de apartament. Deși par a fi protejate în casă, ele se confruntă cu doi mari inamici: lipsa luminii și aerul uscat cauzat de căldura centralizată.
În mod natural, în lunile noiembrie-februarie, majoritatea plantelor intră într-o fază de repaus vegetativ. Aceasta înseamnă că ritmul lor de creștere încetinește considerabil. Misiunea noastră, ca „părinți” de plante, este să le oferim un mediu care să imite cât mai bine condițiile de repaus, ferindu-le în același timp de pericolele specifice locuinței.
Iarna, zilele sunt scurte, iar intensitatea luminii solare scade drastic. Lumina este esențială pentru fotosinteză, iar lipsa ei duce la etiolare (alungirea nefirească a tulpinii) și căderea frunzelor.
Udarea excesivă este, fără îndoială, cea mai comună greșeală care duce la pierderea plantelor în sezonul rece. Din moment ce ritmul de creștere încetinește, plantele consumă mult mai puțină apă. Solul care rămâne umed prea mult timp favorizează apariția putregaiului rădăcinilor.
Plantele nu suportă fluctuațiile mari de temperatură. Chiar dacă majoritatea plantelor tropicale preferă între 18-24 grade Celsius, în timpul iernii, o temperatură ușor mai scăzută (în jur de 15-18), dacă este constantă, le ajută să mențină starea de repaus.
Atenție maximă la: