Traian Băsescu susține extinderea Uniunii Europene. Ce spune despre reluarea negocierilor cu Turcia (VIDEO)

Traian Băsescu susține extinderea Uniunii Europene. Ce spune despre reluarea negocierilor cu Turcia (VIDEO)

Iulia Petcu
23 ian. 2026, 21:55
Traian Băsescu susține extinderea Uniunii Europene. Ce spune despre reluarea negocierilor cu Turcia (VIDEO)
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Ce spune fostul președinte despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană
  2. De ce ar trebui reluate negocierile de aderare cu Turcia
  3. Ce legătură există între aderarea Turciei și securitatea Uniunii Europene
  4. Ce dublu standard există în politica de extindere UE

Fostul președinte Traian Băsescu a abordat tema extinderii Uniunii Europene și a criteriilor de aderare, cu accent pe Ucraina și Turcia, într-o intervenție la emisiunea „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin. Declarațiile sale au pus în discuție atât coerența deciziilor politice de la nivel european, cât și implicațiile strategice și de securitate ale unei Uniuni Europene extinse.

Ce spune fostul președinte despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană

Traian Băsescu a pornit de la hotărârile deja asumate de liderii europeni privind parcursul european al Ucrainei, arătând că există o voință politică clară în acest sens. „Suntem gata să primim Ucraina în Uniunea Europeană, au stabilit liderii”, a declarat fostul președinte la B1TV, subliniind că această decizie este una fermă, indiferent de contextul regional tensionat.

În același timp, el a atras atenția asupra realităților politice și instituționale cunoscute în cazul Ucrainei, inclusiv înainte de declanșarea războiului. Traian Băsescu a sugerat că acceptarea Ucrainei în Uniune, în pofida acestor vulnerabilități democratice, creează un precedent important, care ar trebui analizat cu atenție atunci când sunt evaluate și alte state candidate.

De ce ar trebui reluate negocierile de aderare cu Turcia

Pornind de la acest precedent, fostul șef al statului a susținut că Uniunea Europeană ar trebui să reia negocierile de aderare cu Turcia, proces blocat de mai mulți ani. „Ar trebui să reluăm discuțiile de aderare cu Turcia”, a afirmat Traian Băsescu, explicând că eliminarea Ankarei din progresul de aderare a fost determinată de motive politice, nu de imposibilitatea tehnică de a continua negocierile.

Pentru a răspunde îngrijorărilor legate de funcționarea statului de drept și de standardele democratice, fostul președinte a propus introducerea unui mecanism de monitorizare. „Foarte bine, îi punem un MCV pentru ca în timp să-și adapteze legislația și instituțiile la structurile democratice ale Uniunii Europene”, a spus el, subliniind că un astfel de instrument ar permite corectarea graduală a problemelor, fără blocarea definitivă a parcursului european al Turciei.

Ce legătură există între aderarea Turciei și securitatea Uniunii Europene

Traian Băsescu a legat în mod direct extinderea Uniunii Europene de arhitectura de securitate a continentului, avertizând asupra riscurilor pe termen lung. Potrivit acestuia, „un eventual colaps al NATO va necesita un efort financiar extraordinar pentru ca Uniunea Europeană să-și poată realiza capacitățile necesare pentru descurajare”, ceea ce ar pune o presiune majoră pe bugetele statelor membre.

În acest context, fostul președinte a prezentat Turcia drept un partener strategic cu un rol esențial. „Turcia poate fi un partener care are mult de oferit din acest punct de vedere”, a afirmat el, amintind că, potrivit evaluărilor oficiale pe care le cunoaște, „Turcia este a doua armată a NATO după Statele Unite”.

Din perspectiva sa, includerea Turciei în Uniunea Europeană ar consolida capacitatea de apărare a blocului comunitar și ar oferi Uniunii un avantaj strategic într-un mediu geopolitic tot mai instabil.

Ce dublu standard există în politica de extindere UE

Traian Băsescu a pus sub semnul întrebării coerența criteriilor aplicate statelor candidate la aderare. El a susținut că acceptarea Ucrainei, în condițiile nivelului de democrație cunoscut, ar trebui să deschidă calea și pentru relansarea negocierilor cu Turcia.

„Eu plec de la premiza: dacă Ucraina poate fi primită cu nivelul de democrație pe care noi îl știm (…) nu văd de ce n-ar putea fi invitată și Turcia să reia imediat negocierea capitolelor care au rămas nenegociate”, a declarat fostul președinte, sugerând că Uniunea Europeană trebuie să adopte o abordare mai consecventă și mai pragmatică în procesul de extindere.


