Gigi Becali, patronul FCSB, a făcut o serie de despre generalul , vizat de un dosar de . Latifundiarul din Pipera îl consideră pe acesta responsabil pentru faptul că a pierdut marca „Steaua”.

Într-o intervenție în emisiunea Special B1, moderată de jurnalista Nadia Ciurlin, Gigi Becali a făcut referire la cariera generalului Cătălin Zisu, comandatul Logisticii Armatei Române. Acesta este vizat de o anchetă de fraudă cu un prejudiciu de pste 2,4 milioane de euro.

În stilu-i colorat, patronul FCSB s-a arătat surprins că Zisu a ajuns, nu doar general cu trei stele, ci și doctor. Mai mult, îl acuză că s-a implicat direct și s-a aflat în spatele acțiunii în urma căreia a pierdut marca „Steaua”.

„Domnul general, ce să facem. A ajuns general la 37 de ani, general al Armatei și nu numai general. Lasă că l-au făcut (general – n. red.), că punea în pahare pe la miniștri, punea ciorbă, servea în armată, era ospătar, dar este și doctor. Are doctoratul. Păi el nu știe să citească și a făcut doctoratul… Toată gașca asta care are percheziții sunt cei care au lucrat împotriva mea… că dacă nu intram în pușcărie nu făceau ei toate mizeriile cu Steaua și cu marca. Când am intrat eu în pușcărie, atunci au acționat”, a arătat Gigi Becali.

Gigi Becali, despre bunurile descoperite

Patronul FCSB a făcut o serie de comentarii în legătură cu averea generalului Cătălin Zisu. Gigi Becali a amintit că a dezvăluit încă de mulți ani că acesta era multimilionar în euro. În plus, amintind de cele 2.000 de tablouri descoperite la percheziții, a atras atenția că, estimate la 1.000 de euro, în medie, valoarea totală ajunge la cel puțin două milioane de euro. În plus, pe lângă acestea, la percheziții au mai fost descoperite și alte bunuri de lux, ceasuri, poșete etc.

„Eu nu știu ce au făcut sau ce nu au făcut. Eu am spus încă de acum 5 – 6 – 7 ani despre Zisu că este multimilionar. Și nu doar asta. Și cu terenurile din zona Ghencea, sunt multe combinații. Dar asta, te crucești. Două mii de tablouri, dacă pui 1.000 de euro un tablou, în medie, și sunt 2 milioane de euro. Poate sunt și mai scumpe”, a mai spus Gigi Becali.

Procurorii DNA – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de asimilate celor de corupție. Este vizat comandantul Logisticii Armatei Române, generalul Cătălin Zisu, într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de peste 2,4 milioane de euro.

„În cursul zilei de 14 februarie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 22 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Giurgiu, din care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, se arată într-un comunicat al DNA.