Surse: Percheziții DNA la Comandamentul Logistic Întrunit al Armatei, într-un dosar cu prejudiciul de 2,4 milioane de euro. Vizat e generalul cu 3 stele Cătălin Zisu / UPDATE: Anunțul DNA (GALERIE FOTO)

UPDATE: DNA a emis , prin care a transmis că face 22 de percheziții în București, Ilfov și Giurgiu. Descinderile au loc la domiciliile unor persoane, sediile unor firme și la sediul unei instituții publice.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – 2023, a unor infracțiuni de asimilate celor de corupție, de către funcționari publici și complici ai acestora.

În cursul zilei de 14 februarie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 22 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Giurgiu, din care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a transmis DNA.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Procurorii militari de la DNA fac percheziții, vineri dimineață, la Comandamentul Logistic Întrunit al Armatei, într-un dosar de abuz în serviciu cu prejudiciu de 2,4 milioane de euro. Vizat e doctorul Cătălin Ștefăniță Zisu, general cu 3 stele și comandantul Logisticii Armatei Române, informează , care citează mai multe surse.

Percheziții la Comandamentul Logistic Întrunit al Armatei Române

Descinderi au loc și la hotelul Haiducului al Armatei, unde locuiește generalul Zisu.

Procurorii militari de la DNA îl acuză pe generalul Zisu că ar fi acordat un contract pentru extinderea cimitirului Ghencea Militar către compania Garden Center Grup, deținută de omul de afaceri Ionel Olteanu, și că a umflat costurile prin lucrări fictive de evacuare pâmânt și umplere cu moloz.

Cei doi și alte 19 persoane urmează să fie duse la audieri.

Becali: Să vedem unde sunt miliardele, nenea Zisu!

Gigi Becali, patronul FCSB, declarase în trecut că generalul Cătălin Ștefăniță Zisu s-ar fi aflat în spatele interzicerii echipei sale de a juca cu Dinamo pe stadionul Ghencea, în vara lui 2023: „E posibil să fie Zisu. Omul, când are bani, dacă mai are şi grad, dacă, să zicem e general, şi mai face şi 50-60 de milioane de euro, atunci cu acela nu poţi să te mai pui. Ăla are şi putere de grad, şi putere politică şi putere de bani. Ăla e puternic, tată, e greu. Zisu ăsta are el ceva, s-a făcut mare milionar, stă ascuns, dar e mare milionar. Dar poate trimite şi DNA-ul un control să vadă ce s-a întâmplat cu logistica Armatei, să vedem unde sunt miliardele, nenea Zisu”.

Sursele G4Media mai precizează că generalul Cătălin Ștefăniță Zisu e un apropiat al și Lucian Pahonțu, (SPP).