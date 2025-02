Reacția lui Gigi Becali după ce a aflat că procurorii DNA îl vizează pe generalul Zisu: „Toate șicanele numai el mi le-a făcut, și cu Steaua, și cu marca”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a reacționat după ce “mascații” au mers acasă peste generalul Cătălin Zisu, anchetat într-un dosar de corupție.

Becali, reacție în scandalul de corupție a lui Cătălin Zisu

Acesta a declarat că “Dumnezeu face dreptate” pentru ce a trebuit să îndure ca urmaree a pierderii mărcii și a palmaresului Steaua în favoarea Clubului Sportiv al Armatei. De asemenea, Gigi Becali îl acuză pe Cătălin Zisu că se află în spatele lui Talpan:

”Eu am câștigat aseară, mi-a dat Dumnezeu. Părerea mea e că Dumnezeu face dreptate tot timpul, mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu face dreptate. Toate șicanele numai el mi le-a făcut, și cu Steaua, și cu marca, toate numai de la el. Mi-a zis Talpan acum trei zile, că de la el sunt. Justiția să-și spună cuvântul. Vezi cum le plătește mai devreme sau mai târziu!”, le-a declarat Gigi Becali jurnaliștilor de la .

“Talpan e susţinut de aceeaşi persoană care a susţinut şi nesemnarea contractului. Are putere mare, numai că nu are la nivel de Guvern. E posibil să fie Zisu. Omul, când are bani, dacă mai are şi grad, dacă, să zicem e general, şi mai face şi 50-60 de milioane de euro, atunci cu acela nu poţi să te mai pui. Ăla are şi putere de grad, şi putere politică şi putere de bani. Ăla e puternic, tată, e greu. Zisu ăsta are el ceva, s-a făcut mare milionar, stă ascuns, dar e mare milionar. Dar poate trimite şi DNA-ul un control să vadă ce s-a întâmplat cu logistica Armatei, să vedem unde sunt miliardele, nenea Zisu. Toţi care s-au luat cu mine, toţi au căzut în belele. O să vedeţi. Toţi care îmi fac mie rele, toţi o să treacă numai prin belele”, a mai spus Becali.