Mihai Trăistariu a povestit cât l-a costat drumul din Constanța până la Istanbul și cât costă benzina în Bulgaria și Turcia. Artistul a mărturisit că preferă Istanbulul în locul Bucureștiului.

Mihai Trăistariu, escapadă în Istanbul: Cât l-a costat drumul

Artistul Mihai Trăistariu a plecat într-o scurtă vacanță în afara țării și a ales ca destinație Istanbul. Solistul, stabilit în Constanța, a făcut publice costurile deplasării și a comparat prețurile carburanților din regiune.

Acesta a dezvăluit pentru cât a plătit pentru drumul până în Turcia, dar și unde a ales să alimenteze pentru a face economie.

Cât costă benzina în Bulgaria și Turcia

Mihai Trăistariu, care este și profesor de matematică, a analizat atent cheltuielile și diferențele de preț dintre țări.

„Acum am ajuns în , am făcut 9 ore cu totul. În Bulgaria, benzina este 1,47 euro litrul, iar în Turcia costă 1,78 euro litrul, e ceva mai mult, în condițiile în care în România zilele astea era undeva spre 1,8 euro litrul de benzină.”

Artistul a explicat că a ales să își facă plinul în Bulgaria, unde combustibilul este mai ieftin decât în România și Turcia.

Cât l-a costat drumul din Constanța până în Istanbul

Trăistariu a făcut și un calcul concret pentru traseul parcurs. A explicat cât a cheltuit pentru cei aproximativ 650 de kilometri.

„Din Constanța până în Istanbul sunt 650 de kilometri. Așadar, la un consum de 8 litri la suta de kilometri, am plătit 380 de lei, cu precizarea că am făcut plinul în Bulgaria, unde e mai ieftin decât în România, dar și decât în Turcia.”

Artistul a plecat în vacanță alături de prieteni, în două mașini, și spune că experiența merită din plin investiția.

De ce preferă Istanbulul în locul Bucureștiului

Comparând costurile, Mihai Trăistariu susține că diferența de bani nu este atât de mare, motiv pentru care alege să călătorească mai departe.

„Suntem cu două mașini, cu niște prieteni. Merită banii! Păi, drumul Constanța-București m-ar costa, cu plinul făcut în Bulgaria, cam 200 de lei, iar Constanța-Istanbul mă costă cu 180 de lei mai mult. Mai bine merg la Istanbul, decât la București!”

Câți bani cere Mihai Trăistariu pentru un recital în 2026

În ciuda scumpirilor din ultimii ani, artistul spune că nu și-a modificat tarifele pentru evenimente.

„După ce am obținut locul 4, la Eurovision, în 2006, am cântat în România numai pe suma de 1.500 de euro, un recital de 45 de minute. Nu o majorez anul acesta, păstrez așa. Pe viitor, mă mai gândesc.

Dacă obosesc, voi lua mai puține recitaluri, pe bani mai mulți. Eu am succes la public, la nunți cânt de toate, și muzică populară și ușoară și dance, am un program antrenant. Îmi place ca lumea să danseze, să nu stea supărată la mese. Intru și eu în horă cu ei, am succes, mă cheamă lumea să cânt și dansul mirilor.”