Procurorii DIICOT au reținut trei persoane într-un dosar care vizează acuzații de camătă, șantaj și trafic de droguri de mare risc în județul Gorj.

Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi acordat împrumuturi cu uriașe persoanelor vulnerabile și ar fi folosit amenințări pentru recuperarea banilor.

Anchetatorii spun că gruparea percepea dobânzi de până la 100%

Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT și citat de Agerpres, ar fi fost formată în cursul anului 2024 pe baza unor relații de familie.

Conform procurorilor, doi dintre inculpați, alături de un al treilea suspect, ar fi oferit împrumuturi fără autorizație legală mai multor persoane considerate vulnerabile din punct de vedere financiar.

Anchetatorii susțin că victimele erau identificate de unul dintre membrii grupării, iar ulterior erau obligate să achite dobânzi foarte mari.

„Ulterior, prin amenințarea cu acte de violență, inculpații au determinat persoanele vătămate să plătească dobânzi cuprinse între 50 și 100%”, se arată în , potrivit Agerpres.

Procurorii acuză și trafic de cocaină și „cristal”

În același dosar, unul dintre membrii grupării este acuzat că ar fi fost implicat și în trafic de droguri de mare risc.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi procurat și vândut cocaină și 3-CMC, substanță cunoscută drept „cristal”, pe raza județului Gorj.

„Au procurat, deținut și vândut, pe raza județului Gorj, droguri de mare risc, cocaină și 3-CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal, cu suma de 500 lei pentru un gram”, au transmis procurorii DIICOT.

Ce au găsit anchetatorii DIICOT Gorj la percheziții?

În urma descinderilor efectuate miercuri, anchetatorii au ridicat mai multe probe considerate importante pentru dosar.

Printre bunurile găsite se află sume de bani în lei și valută, comprimate ecstasy, substanțe pulverulente și cristaline, dar și un cântar de precizie.

„Au fost găsite și ridicate sume de bani în lei, euro, franci elvețieni și dolari, 39 de comprimate ecstasy, diferite cantități de substanțe pulverulente și cristaline”, se mai precizează în comunicat.

Trei inculpați au fost reținuți, iar procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile. Totodată, DIICOT a solicitat arestarea în lipsă a unui suspect care, potrivit anchetatorilor, se sustrage urmăririi penale.