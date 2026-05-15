Acasa » Externe » Cinci italieni au murit în Maldive în timpul unor scufundări. Ce s-a întâmplat cu grupul de cercetători

Cinci italieni au murit în Maldive în timpul unor scufundări. Ce s-a întâmplat cu grupul de cercetători

Flavia Codreanu
15 mai 2026, 14:45
Portul Male,Maldive Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Cum s-a produs un incident tragic
  2. Ce spun autoritățile despre condițiile în care a avut loc tragedia

Un incident tragic din Maldive a dus la moartea a cinci scafandri italieni care explorau peșteri la o adâncime de 50 de metri. Ministerul de Externe de la Roma a confirmat decesele.

„Scafandrii au murit în timp ce încercau să exploreze peșteri la o adâncime de 50 de metri”, a declarat Ministerul de Externe de la Roma, conform BBC.

Cum s-a produs un incident tragic

Grupul de turiști a intrat în apă joi dimineață, dar nu a mai ieșit la suprafață după orele stabilite. Autoritățile locale au reușit să recupereze un prim cadavru dintr-o peșteră situată la 60 de metri sub apă.

Pentru recuperarea corpului a fost  necesară intervenția unor echipe specializate pentru restul victimelor. Printre cei care și-au pierdut viața se numără o profesoară de biologie marină de la Universitatea din Genova și doi cercetători.

Ce spun autoritățile despre condițiile în care a avut loc tragedia

Poliția a precizat că vremea în atolul Vaavu era nefavorabilă, fiind emisă chiar și o avertizare galbenă pentru ambarcațiuni.

Universitatea din Genova și-a exprimat deja regretul pentru pierderea colegilor lor, într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Sincere condoleanțe”, a transmis Universitatea din Genova pentru familiile victimelor care și-au pierdut viața în largul insulelor de corali, a raportat instituția în declarația oficială.

Acesta este considerat cel mai grav accident de scufundări din istoria recentă a acestei destinații turistice din Oceanul Indian.

Germania: Reguli noi pentru românii care trăiesc din ajutoare sociale. „Există un sentiment de nedreptate în rândul populației"
Topul celor mai ieftine destinații din Europa. Unde poți petrece un weekend cu doar 52 de euro
(VIDEO) Donald Trump, primit la sediul „interzis" al puterii din Beijing. Ce a declarat președintele despre întâlnirea cu Xi Jinping
Protestele din Serbia, au fost întrerupte de un incident grav. O mașină a intrat în grupul de manifestanți.
Lituania critică statele europene care „nu iau în serios" apărarea. Mesaj dur despre NATO și sprijinul pentru Ucraina
TikTok introduce abonamentul fără reclame în Marea Britanie. Schimbarea ar putea influența și utilizatorii din România
China revine la avioanele americane după aproape un deceniu. Donald Trump anunță o comandă uriașă pentru Boeing
Tragedie într-un apartament din Italia. Un bărbat a fost găsit mort după un an, deși chiria era plătită lunar ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat
Papa Leon, reacție dură după explozia cheltuielilor militare din Europa: „Să nu numim «apărare» o reînarmare care sporeşte tensiunile şi nesiguranţa"
Iranul acuză SUA că blochează Strâmtoarea Hormuz. Tensiunile din Golful Persic continuă
