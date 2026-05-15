Un incident tragic din Maldive a dus la moartea a cinci scafandri italieni care explorau peșteri la o adâncime de 50 de metri. Ministerul de Externe de la Roma a confirmat decesele.
„Scafandrii au murit în timp ce încercau să exploreze peșteri la o adâncime de 50 de metri”, a declarat Ministerul de Externe de la Roma, conform BBC.
Grupul de turiști a intrat în apă joi dimineață, dar nu a mai ieșit la suprafață după orele stabilite. Autoritățile locale au reușit să recupereze un prim cadavru dintr-o peșteră situată la 60 de metri sub apă.
Pentru recuperarea corpului a fost necesară intervenția unor echipe specializate pentru restul victimelor. Printre cei care și-au pierdut viața se numără o profesoară de biologie marină de la Universitatea din Genova și doi cercetători.
Poliția a precizat că vremea în atolul Vaavu era nefavorabilă, fiind emisă chiar și o avertizare galbenă pentru ambarcațiuni.
Universitatea din Genova și-a exprimat deja regretul pentru pierderea colegilor lor, într-un mesaj publicat pe platforma X.
„Sincere condoleanțe”, a transmis Universitatea din Genova pentru familiile victimelor care și-au pierdut viața în largul insulelor de corali, a raportat instituția în declarația oficială.
Acesta este considerat cel mai grav accident de scufundări din istoria recentă a acestei destinații turistice din Oceanul Indian.