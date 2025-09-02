B1 Inregistrari!
Ilfov: Bilanțul acțiunii de cosire și erbicidare a ambroziei în 2025

Ilfov: Bilanțul acțiunii de cosire și erbicidare a ambroziei în 2025

Selen Osmanoglu
02 sept. 2025, 13:27
Ilfov: Bilanțul acțiunii de cosire și erbicidare a ambroziei în 2025
Sursa foto: Consiliul Județean Ilfov/ Facebook

Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția de Dezinsecție și Ecologizare Mediu, a desfășurat, începând cu 12 mai 2025, o amplă campanie de cosire și erbicidare a ambroziei pe drumurile județene.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Mesajul Consiliului Județean Ilfov

Ce s-a întâmplat

Intervențiile au fost realizate cu sprijinul Serviciului Întreținere Drumuri Județene, între lunile mai și septembrie.

Acestea s-au desfășurat etapizat și au acoperit mai multe tronsoane din județ, precum: Ștefănești- Tunari, Dascălu- Gagu, Siliștea Snagovului- Sat Florești, Buftea- Săbăreni etc.

În total, au fost derulate zeci de acțiuni de cosire, dar și lucrări de erbicidare în zone precum: Afumați- Găneasa, Ștefănești- Dascălu, Lipia-Nuci, Siliștea Snagovului- Florești, Ciolpani- Izvorani etc.

Mesajul Consiliului Județean Ilfov

Reprezentanții CJ Ilfov atrag atenția că pentru o protecție completă împotriva acestei plante alergene, măsurile trebuie completate și de primării, dar și de proprietarii de terenuri.

„Pentru o protecție completă împotriva buruienii ambrozia, acțiunile întreprinse de Consiliul Județean Ilfov trebuie completate de intervenții similare la nivel local, în orașe și comune, precum și pe terenurile private, prin implicarea tuturor proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, pentru un aspect cât mai plăcut al comunității și, în special, pentru a elimina impactul negativ asupra sănătății populației”, au transmis aceștia, pe pagina de Facebook.

„Menționăm faptul că, potrivit Legii Nr. 62/2018, cu modificările și completările ulterioare, proprietarii sau deținătorii de terenuri au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane”, au adăugat.

