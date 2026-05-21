Pe 21 mai 2026, creștinii ortodocși sărbătoresc Înălțarea Domnului, prăznuită la 40 de zile după Paște. În aceeași zi este marcată și Ziua Eroilor, astfel că în biserici sunt pomeniți românii căzuți pe câmpurile de luptă pentru credință, libertate și apărarea țării.

În tradiția populară, este legată de rugăciune, pomenirea morților, milostenie și obiceiuri de protecție.

Ce este bine să faci de Înălțarea Domnului

Înălțarea Domnului este una dintre cele mai importante sărbători , iar ziua este privită ca un moment de rugăciune și recunoștință. Credincioșii merg la biserică, participă la slujbă și se roagă pentru sănătate, liniște și iertarea păcatelor.

Fiind și Ziua Eroilor, în toate bisericile, mănăstirile și catedralele ortodoxe sunt pomeniți eroii români care au murit de-a lungul timpului pe câmpurile de luptă. Este bine ca în această zi să fie aprinse lumânări pentru cei trecuți la cele veșnice și să fie oferite alimente de pomană.

În tradiția populară, oamenii dădeau de pomană pentru sufletele celor adormiți, mai ales pentru cei care au murit în perioada de după Săptămâna Luminată. Se mai spune că, odată cu Înălțarea Domnului, se înalță și sufletele celor plecați dintre cei vii în această perioadă.

Obiceiuri păstrate în popor

În unele zone, oamenii culegeau plante considerate protectoare, precum leușteanul, alunul sau paltinul. Acestea erau folosite în gospodărie sau purtate la brâu, existând credința că apără oamenii și animalele de rele.

Tot în tradiția populară, se buciuma la răspântii și pe dealuri, ca semn de protecție și alungare a spiritelor rele. Aceste practici țin mai mult de obiceiurile vechi ale satului românesc, transmise din generație în generație.

De Înălțarea Domnului, creștinii se salută cu „Hristos S-a înălțat!”, iar răspunsul este „Adevărat S-a înălțat!”.

Ce nu este bine să faci astăzi

Fiind o sărbătoare mare, în tradiția populară se spune că nu este bine să faci treburi grele în . Oamenii evită spălatul, cusutul, munca la câmp sau alte activități considerate nepotrivite pentru o zi de praznic.

Nu este bine nici să te cerți, să porți dușmănie sau să refuzi ajutorul celor aflați în nevoie. Ziua este asociată cu liniștea, milostenia și pomenirea celor plecați dintre noi.

De asemenea, nu este bine să uiți de cei morți. Tradiția spune că este o zi potrivită pentru rugăciune, lumânări și pomeni, mai ales pentru sufletele celor care nu mai au pe cineva care să îi pomenească.

Înălțarea Domnului nu este doar o sărbătoare religioasă, ci și o zi cu puternică semnificație națională. Pe 21 mai, credincioșii sunt chemați să își îndrepte gândul atât spre Hristos, cât și spre eroii care au murit pentru țară, într-o zi în care rugăciunea și respectul capătă o însemnătate aparte.