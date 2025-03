Ilie Bolojan, în urma summitului virtual convocat de Keir Starmer: România va continua să susțină Ucraina

Președintele interimar Ilie Bolojan a participat sâmbătă, 15 martie, la o videoconferință convocată de premierul britanic Keir Starmer, dedicată situației din Ucraina.

În cadrul reuniunii, liderii europeni au discutat despre continuarea sprijinului acordat Ucrainei și despre eforturile pentru realizarea unei păci durabile și juste în regiune.

Bolojan a subliniat angajamentul României de a susține Ucraina în fața agresiunii rusești și a reafirmat importanța unei păci durabile și juste în regiune, notează .

„Coordonarea noastră strânsă în acest proces rămâne esenţială. Am subliniat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina şi pentru eforturile de asigurare a unei păci durabile şi corecte.

O încetare necondiţionată a focului este un prim pas către acest obiectiv, iar Ucraina trebuie să fie de acord cu aceasta”, a transmis Ilie Bolojan, pe .

Thank you, PM , for organizing a very good meeting today. Our close coordination in this process remains essential. I stressed Romania’s commitment to continuing support for UA & for the efforts to ensure a lasting and just peace. An unconditional ceasefire is a…

— Ilie Bolojan (@Bolojan)