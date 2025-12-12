Ilie Bolojan a rezolvat problema din justiție. Face un grup de lucru să vadă ce nu funcționează (VIDEO)

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, într-o conferință de presă susținută pe șantierul Autostrăzii A3, despre scăderea încrederii românilor în instituțiile statului, cu accent pe sistemul politic și cel judiciar. Declarațiile vin în contextul dezbaterilor generate în ultimele zile de situația din Justiție după documentarul Recorder, „Justiție capturată”.

Bolojan a aflat de „comenzile politice” pentru justiție

Pus în fața reacțiilor apărute după documentarul Recorder, Ilie Bolojan pare că abia acum a aflat că justiția nu e chiar egală pentru toți.

„Lungirea unor procese, ajungerea unor fapte la prescriere, soluții contradictorii în instanțe diferite nu au cum să crească încrederea cetățenilor. Nici ceea ce s-a întâmplat în aceste zile nu ajută.

Sunt două zone care țin de statul român și care, în acești ani, și-au scăzut încrederea în rândul cetățenilor: zona politică și zona de justiție. Un sistem are nevoie de reguli bune, de legi bune. Trebuie văzut ce prevederi legale nu generează o funcționare eficientă. Dar legea este doar un instrument. A doua condiție esențială sunt oamenii care aplică legea, indiferent că sunt în Justiție sau în administrație.”, a declarat Ilie Bolojan.

Și se face un grup de lucru

Și ca de obicei, orice reformă la noi începe cu înființarea unei comisii. Ilie Bolojan a anunțat că a decis înființarea unui grup de lucru la nivelul Guvernului, care ar urma să analizeze în ce mod pot fi îmbunătățite atât cadrul legal, cât și mecanismele de funcționare ale unor instituții din Justiție.

„E nevoie de reguli. Trebuie să vedem ce proceduri legale nu generează o bună funcționare. Am convenit să facem un grup de lucru care să analizeze aceste aspecte care țin de partea de legislație. Colaborând cu profesioniștii din sistem, cu asociațiile de magistrați, cu experții Ministerului Justiției, să vedem dacă se impun propuneri care să fie susținute, în așa fel încât să fie îmbunătățită și legislați.”, a afirmat Bolojan.

Nicușor Dan a chemat magistrații nemulțumiți la el

Reacția palidă a lui Ilie Bolojan vine la o zi după ce președintele Nicușor Dan a invitat magistraţii la o discuţie în data de 22 decembrie, înscrierile fiind deschise până în 18 decembrie.

De asemenea, şeful statului aşteaptă documente de la oamenii din , asumate sau neasumate, pe care promite că le va citi.

”Când 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toţi magistraţii care vor să reclame probleme în sistemul de justiţie la o discuţie fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aştept înscrieri la adresa [email protected]”, a scris, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.