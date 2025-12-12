Judecătorii cer verificarea cazurilor din documentarul Recorder. Secția pentru judecători a CSM a sesizat Inspecția Judiciară

Secția pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat că a sesizat Inspecția Judiciară pentru a efectua verificări privind documentarul Recorder. Asta, la o zi după ce procurorii din CSM au anunțat că vor verifica aceleași cazuri prezentate în „Justiție capturată”.

Cazurile din „Justiție capturată”, verificate de Inspecția Judiciară

„Faţă de aspectele semnalate public în mass media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”, a anunțat .

Un comunicat care vine la doar 24 de ore după ce aceeași Secție de judecători din CSM acuza că ne aflăm într-o adevărată campanie care are ca scop „distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere”.

„Consiliul nu poate ignora succesiunea temporală a faptelor, despre care a atras atenţia în poziţii publice anterioare, care a parcurs un plan bine stabilit, implicând distrugerea încrederii în sistemul de justiţie prin trivializarea discuţiilor despre pensiile de serviciu şi salariile judecătorilor, organizarea de proteste împotriva modului de aplicare a legii de către judecători, îndemnuri publice la revoltă din partea preşedintelui ţării, activarea unor foşti magistraţi pensionaţi care îndeamnă la acelaşi lucru, culminând cu reportajul jurnalistic apărut în preziua soluţiei Curţii Constituţionale.”, se arată în comunicatul de joi al Secției pentru judecători a CSM.

Contextul influenței Liei Savonea

Însă, Inspecția Judiciară, instituția pe care a sesizat-o Secția de judecători a CSM, este percepută ca fiind sub influența Liei Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a fost anterior acuzată de magistrați și jurnaliști de control asupra justiției. Iar rezultatul unor verificări stă sub semnul întrebării.

Criticile din partea magistraților

În cadrul unei conferințe de presă organizată de conducerea Curții de Apel București, judecătoarea Raluca Moroșanu a criticat dur conducerea Curții, afirmând că magistrații sunt „terorizați” și și-a exprimat solidaritatea cu judecătorul Laurențiu Beșu, care a criticat autoritățile judiciare în documentarul Recorder.

Ulterior, sute de magistrați au transmis un mesaj de solidaritate cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, subliniind necesitatea protejării adevărului și integrității în sistemul judiciar.

Mesajul, publicat de judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova, atrage atenția asupra disfuncționalităților sistemice și necesitatea unei reforme reale și oneste pentru menținerea credibilității justiției în slujba cetățeanului. , se arată în scrisoare.

Reacția publicului și protestele

Aceste evenimente au atras atenția opiniei publice și au generat proteste în fața sediului CSM, unde sute de persoane au cerut demisia președintei Înaltei Curți și a miniștrilor Justiției și de Interne. Protestele s-au extins și în alte orașe, cum ar fi Cluj-Napoca, unde oamenii au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de starea actuală a justiției.

Implicarea politică în scandalul din Justiție

Ministrul Justiției, Radu Marinescu a fost chemat în Parlament pentru a oferi explicații cu privire la situația creată de documentarul Recorder.

Iar președintele Nicușor Dan a invitat magistraţii interesaţi la o discuţie în data de 22 decembrie, înscrierile fiind deschise până în 18 decembrie.

De asemenea, şeful statului aşteaptă documente de la oamenii din sistemul de justiţie, asumate sau neasumate, pe care promite că le va citi.

”Când 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toţi magistraţii care vor să reclame probleme în sistemul de justiţie la o discuţie fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aştept înscrieri la adresa [email protected]”, a scris, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.