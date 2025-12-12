Premieră medicală la un spital din Bacău, unde a fost extirpată o tumoră gigant de la un copil. Medicii au folosit o procedură laparoscopică, minim invazivă.

Premieră medicală la Bacău

O în urma căreia a fost extirpată o tumoră gigantă, la un copil, a avut loc la Bacău. Intervenția laparoscopică complexă a fost realizată de o din cadrul Secţiei de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică a Spitalului Judeţean de Urgenţă. Este o premieră medicală pentru pentru centrele non-universitare din ţară.

Medicii au apelat la această procedură pentru a îndepărta o tumoră gigant de 4,2 kilograme la un adolescent de 16 ani. În urma intervenției, ei au reușit să păstreze parțial splina copilului, ceea ce va reduce riscul .

Operația s-a desfășurat într-un bloc operator modern, dotat cu echipamente de ultimă generație pentru chirurgie minim invazivă pediatrică.

O provocare pentru echipa medicală

Reprezentanţii spitalului au apreciat că această intervenție minim invazivă a reprezentat o provocare din cauza dimensiunilor uriașe ale tumorii extirpate.

„Operaţia a fost realizată laparoscopic, într-un mod minim invaziv, şi a constat în îndepărtarea tumorii, împreună cu polul superior al splinei, păstrând, în acelaşi timp, polul inferior splenic”, a declarat doctorul Mihai-Codrin Galinescu medic şef al Secţiei Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică.

Potrivit spuselor sale, această abordare a avut drept scop reducerea riscului de infecții grave care ar putea apărea după intervenție. Medicul şef al Secţiei Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică a mai spus că procedura a fost realizată de o echipă chirurgicală, anestezică şi de terapie intensivă pediatrică.

„Această abordare conservatoare, de menţinere a unei părţi din splină, are ca obiectiv reducerea riscului de infecţii grave post-splenectomie, cauzate de germeni, precum Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis sau Haemophilus influenzae”, a declarat doctorul Mihai-Codrin Galinescu.

Premieră medicală într-o unitate specializată

Intervenţia a avut loc în noul , complet renovat şi dotat la cele mai înalte standarde de la Spitalul Județean din Bacău. În această unitate sunt disponibile echipamente laparoscopice de ultimă generaţie, dar și alte instrumente dedicate chirurgiei minim invazive pediatrice.

De asemenea, secția în care s-a desfășurat această intervenție în premieră este dotată cu sistem de iluminare, vizualizare şi ergonomie de nivel european. De asemenea, condițiile de siguranţă şi sterilizare au fost optimizate. Astfel, unitatea este pregătită pentru intervenții și investigații de mare precizie,