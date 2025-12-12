B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Laura Codruța Kovesi, reacție de ultimă oră în scandalul din justiție. Ce spune procurorul general european despre represaliile asupra magistraților

Laura Codruța Kovesi, reacție de ultimă oră în scandalul din justiție. Ce spune procurorul general european despre represaliile asupra magistraților

Adrian A
12 dec. 2025, 13:49
Laura Codruța Kovesi, reacție de ultimă oră în scandalul din justiție. Ce spune procurorul general european despre represaliile asupra magistraților
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Codruța Kovesi amintește de eliminarea ei abuzivă
  2. Ce spune despre dezvăluirile din documentarul Recorder

Laura Codruța Kovesi, aflată printre semnatarii scrisorii de solidaritate cu magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, a oferit și o primă reacție în scandalul din justiție.

Codruța Kovesi amintește de eliminarea ei abuzivă

Codruța Kovesi, șefa Parchetului European și fosta șefă a DNA înlăturată din funcție de Tudorel Toader și Klaus Iohannis, a invocat chiar procesul pe care l-a câștigat la CEDO și care a consfințit că sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public constituie o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului.

”Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod clar că magistrații se bucură de libertatea de exprimare atunci când semnalează disfuncționalități instituționale grave sau abuzuri care afectează funcționarea sistemului de justiție.

În cauza Kovesi c. României, Curtea a reținut că sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public constituie o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Acest principiu nu este unul personal, ci unul universal, aplicabil tuturor magistraților care acționează cu bună-credință.”, a transmis Laura Codruța Kovesi.

Ce spune despre dezvăluirile din documentarul Recorder

Kovesi mai arată că că, în calitatea sa de procuror-șef european, își exprimă îngrijorarea cu privire la recentele dezvăluiri care afectează independența și reputația magistraturii din România.

„Ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare și mai mare pentru mine, venind din România și având o experiență personală cu o situație similară în urmă cu doar câțiva ani, este reacția autorităților responsabile la aceste dezvăluiri.

Aplicarea de sancțiuni disciplinare judecătorilor și procurorilor care iau poziție împotriva abuzurilor din interiorul propriului corp profesional nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii, având ca scop reducerea la tăcere a unei critici legitime și profund necesare.

În locul unor măsuri represive împotriva judecătorilor și procurorilor care au semnalat abuzuri, autoritățile competente ar trebui să se concentreze asupra fondului acestor critici, prin stabilirea faptelor și definirea unor măsuri corective adecvate, pe această bază.

Aceasta este singura cale de a proteja credibilitatea instituțiilor în ochii cetățenilor unui stat democratic.”, a mai transmis Kovesi pentru G4Media.

Tags:
Citește și...
Un nou caz de lepră, confirmat în România. Unde a fost depistat și cât de repede se transmite această boală
Eveniment
Un nou caz de lepră, confirmat în România. Unde a fost depistat și cât de repede se transmite această boală
DSP ridică din restricțiile privind consumul de apă în Prahova. Ce localități scapă acum de restricții
Eveniment
DSP ridică din restricțiile privind consumul de apă în Prahova. Ce localități scapă acum de restricții
Lista magistraților care se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu se mărește. Kovesi e în fruntea listei (VIDEO)
Eveniment
Lista magistraților care se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu se mărește. Kovesi e în fruntea listei (VIDEO)
Premieră medicală la Bacău. Tumoră gigant extirpată unui copil prin procedură laparoscopică
Eveniment
Premieră medicală la Bacău. Tumoră gigant extirpată unui copil prin procedură laparoscopică
Bursele școlare ar putea crește semnificativ în Sectorul 2. Ce schimbări propune noul proiect de hotărâre
Eveniment
Bursele școlare ar putea crește semnificativ în Sectorul 2. Ce schimbări propune noul proiect de hotărâre
Judecătorii cer verificarea cazurilor din documentarul Recorder. Secția pentru judecători a CSM a sesizat Inspecția Judiciară
Eveniment
Judecătorii cer verificarea cazurilor din documentarul Recorder. Secția pentru judecători a CSM a sesizat Inspecția Judiciară
Elisabeta Lipă reacționează la raportul Curții de Conturi privind premierile ilegale de la Federația Română de Canotaj. „Îmi vine să plâng”
Eveniment
Elisabeta Lipă reacționează la raportul Curții de Conturi privind premierile ilegale de la Federația Română de Canotaj. „Îmi vine să plâng”
Seism în Vrancea la primele ore ale dimineții. Ce arată datele oficiale despre activitatea tectonică din România
Eveniment
Seism în Vrancea la primele ore ale dimineții. Ce arată datele oficiale despre activitatea tectonică din România
Valentin Jucan ia poziție față de acuzațiile șefei CAB la adresa TVR după difuzarea documentarului Recorder: „Profund iresponsabilă și incompatibilă cu înalta funcție ocupată/ Tentativă de intimidare a presei”
Eveniment
Valentin Jucan ia poziție față de acuzațiile șefei CAB la adresa TVR după difuzarea documentarului Recorder: „Profund iresponsabilă și incompatibilă cu înalta funcție ocupată/ Tentativă de intimidare a presei”
Lapte praf Nestlé retras din magazine. Ce riscuri au fost descoperite pe linia de producție
Eveniment
Lapte praf Nestlé retras din magazine. Ce riscuri au fost descoperite pe linia de producție
Ultima oră
15:11 - Vortex polar în România, înainte de Crăciun. Cât de frig va fi în următoarele zile (VIDEO)
15:07 - Românii cer reforma legilor Justiției. 130.000 de persoane au semnat o petiție destinată președintelui și premierului
14:45 - Legătura dintre împușcarea lui Ceaușescu și documentarul Recorder. Primarul pe care l-a speriat „Justiție capturată”
14:42 - Diplomația lui Ilie Bolojan. Cum încearcă să-și salveze colegii din PNL de răspunderea pentru situația din Justiție: „Toţi miniştrii au o răspundere”
14:28 - Un nou caz de lepră, confirmat în România. Unde a fost depistat și cât de repede se transmite această boală
14:04 - DSP ridică din restricțiile privind consumul de apă în Prahova. Ce localități scapă acum de restricții
13:34 - Primăria Capitalei propune majorarea taxelor și impozitelor locale. Proiectul, prezentat pe site-ul instituției
13:16 - Lista magistraților care se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu se mărește. Kovesi e în fruntea listei (VIDEO)
13:12 - Ghid pentru meșteri: cum să alegi o bormașină fiabilă pentru atelierul tău
13:12 - A accelerat doar pentru o poză la radar. Ce sancțiuni riscă șoferul și cum explică autoritățile gravitatea incidentului