Elisabeta Lipă reacționează la raportul Curții de Conturi privind premierile ilegale de la Federația Română de Canotaj. „Îmi vine să plâng”

Elisabeta Lipă, deputată PSD și președinta Federației Române de Canotaj, a oferit o reacție emoțională după ce Curtea de Conturi a constatat că aproape 500.000 de euro au fost distribuiți ilegal în cadrul Federației pe care o conduce.

Lipă acuză că e atacată pentru că a intrat în PSD

După ce Curtea de Conturi a arătat că Elisabeta Lipă a dat bonusuri ilegal, șefa Federației de Canotaj susține că legea a fost respectată.

„Este foarte trist ce se întâmplă. Toate aceste atacuri la adresa Federației Române de Canotaj și, implicit, a mea… Probabil că deranjează și că am intrat în politică, dar eu am intrat în politică tot pentru sport, nu din alte motive.

Având în vedere că am trecut prin toate etapele: sportivă la cel mai înalt nivel, președinte de club, președinte de Federație, cunoscând toate problemele cu care se confruntă sportul, cred că am o obligație morală să fac acest pas, având în vedere că sportul se confruntă cu foarte multe neajunsuri.

Vă spun sincer: nu mi-am propus să nu respect legea. Acest HG, 1447, este Biblia noastră. Noi, aici, cheltuim bani, avem alocate sume de bani pentru masă, pentru casă, avem bareme fixe pentru care nu poți să treci. Bareme de suplimente, de medicație, de arbitraj, de premieri. Toată lumea respectă acest HG.”, a declarat Elisabeta Lipă.

Elisabeta Lipă plânge de mila angajaților

„Că deranjează că a premiat Federația Română de Canotaj bucătari, ospătari… Acești oameni, aveți cuvântul meu de onoare… Îmi vine să plâng la cum sunt marginalizate aceste meserii vitale pentru performanță! El opt ore trebuie să gătească, să stea la muncă. Dar programul sportivului nu este de opt ore.

Vara, când este foarte cald, ei trebuie să vină la ora 5 dimineață, să gătească, ca sportivul să iasă devreme la antrenament, din cauza căldurii. Nu au sâmbete, duminici, orele suplimentare nu le sunt plătite, nu pot să-și ia libere pentru că sunt puțini ca număr și nu au înlocuitori.

Sunt atât de multe probleme încât cred că trebuie să dai dovadă de ură la adresa acestor oameni, la adresa acestor meserii, ca să poți să bagatelizezi aceste profesii. Eu sunt mândră, sunt mândră că am putut să-i ajut! O dată la 4 ani, acești oameni sunt recompensați dacă există performanță. Dacă nu există performanță, acești oameni nu sunt recompensați.”, a spus Lipă la Radio Gold FM.

Critici la adresa președintelui ANS

Elisabeta Lipă a criticat, de asemenea, poziția președintelui ANS, Bogdan Matei, care a atacat practica de premieri din „era Elisabeta Lipă”, afirmând că acesta nu înțelege contribuția esențială a echipei de suport în succesul sportiv.

„Ar trebui ca un lider aflat la cârma sportului să înțeleagă cerințele sportului. Oricât ar fi sportivul de bun, dacă nu are și o echipă pe lângă el, chiar și acei bucătari pe care-i blamăm de doi ani, nu prea face nimic”, a subliniat Lipă.

Ce arată raportul Curții de Conturi

Rapoartele arată că 492.800 de euro au fost acordați personalului Federației Române de Canotaj, deși nu existau prevederi legale care să susțină aceste plăți. După Jocurile Olimpice, Elisabeta Lipă ar fi încasat 89.600 de euro, după cum arată GSP.ro

Printre cei care au primit bonusuri se numără angajați precum consultanți sportivi, contabili, bucătari și ospătari, cu sume variind de la 200 la 10.000 de euro, cele mai mari sume fiind acordate și unui consultant.