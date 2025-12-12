Radu Marinescu se arată interesat de o discuție pe tema problemelor grave din sistemul judiciar, conform invitației lansate de președintele Nicușor Dan. Șeful statului i-a invitat pe magistrații care vor să-și spună nemulțumirile, pe 22 decembrie, la Palatul Cotroceni, după documentarul privind prolemele din sistemul de justiție.

Radu Marinescu ar accepta o invitație la Cotroceni

Într-o intervenție la B1 TV, a declarat că ar accepta o invitație la , pentru a discuta problemele sistemului judiciar. Radu Marinescu a făcut referire la întâlnirea pe care președintele Nicușor Dan intenționează să o aibă cu reprezentanții judecătorilor și procurorilor nemulțumiți de situația actuală a sistemului judiciar.

„Dacă domnul președinte îmi adresează o astfel de invitație, cu siguranță voi participa”, a declarat ministrul Radu Marinescu.

Potrivit spuselor sale, dacă va fi sesizat, dspre situații de abuz și disfuncționalități, va reacționa în calitate de membru al și de ministru al Justiției. El a precizat că problemele din justiție trebuie analizate și rezolvate în baza unor probe. Acestea nu trebuie ignorate, în nici un caz. Mai mulți judecători au confirmat dezvăluirile din reportajul Recorder.

„Dacă magistrații îmi semnalează concret situații de abuz, de disfuncționalități, voi reacționa în calitatea mea de membru de drept în CSM și în calitatea mea de ministru al Justiției. Încă o dată subliniez, dacă există probleme trebuie analizate și clarificate pe bază de probe, iar nu ignorate”, a mai spus ministrul.

Invitația lui Nicușor Dan pentru magistrați

Întâlnirea la care face referire Radu Marinescu a fost convocată de președintele Nicușor Dan pe 22 decembrie, la Palatul Cotroceni. Șeful statului a transmis, într-un mesaj pe Facebook, că nu poate ignora mesajul transmis de 200 de magistrați care acuză o problemă de integritate în justiție. El a precizat că aceste lucruri sunt serioase, drept care i-a invitat pe magistraţii interesaţi la o discuţie pe acest subiect de interes.

„Când 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toţi magistraţii care vor să reclame probleme în sistemul de justiţie la o discuţie fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aştept înscrieri la adresa [email protected]”, a scris, joi seară, pe Facebook, preşedintele.

Un număr de 178 de procurori şi judecători de la majoritatea instanţelor importante au semnat o scrisoare de susţinere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem. Semnatarii documentului au subliniat că situațiile semnalate nu sunt izolate, ci probleme sistemice. Președintele a precizat că, până joi, 18 decembrie, ora 24:00, aşteaptă materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa [email protected].