Primăria Capitalei propune majorarea taxelor și impozitelor locale. Proiectul, prezentat pe site-ul instituției

Adrian Teampău
12 dec. 2025, 13:34
Primăria Municipiului București Sursa foto: Facebook

Primăria Capitalei propune o majorare a taxelor și impozitelor locale, începând cu anul viitor, la săptămână după alegerile locale câștigate de Ciprian Ciucu. Proiectul poate fi lecturat, de toți cei interesați, pe site-ul instituției.

Deși legea prin care vor fi majorate taxele și impozitele locale, de la 1 ianuarie, nu a fost promulgată de președinte, oficialii Municipalității se grăbesc cu proiectul de reglementare. Documentul a fost deja publicat pe site-ul oficial. Aceasta la nici o săptămână de la alegerile pentru Primăria Capitalei, câștigate de Ciprian Ciucu.

Proiectul de hotărâre inițiat de oficialii Primăriei generale a fost deja supus dezbaterii publice. Actul normativ stabilește nivelurile impozitelor şi taxelor locale, începând cu anul 2026. Acesta ţine cont de rata inflaţiei aferentă anului 2024 de 5,6%. De asemenea, apar majorări la valoarea impozabilă a clădirilor.

Ce prevede proiectul de hotărâre

Proiectul de hotărâre propus de Primăria Capitalei stabilește că începând cu anul 2026, impozitul se reduce cu 30% pentru mijloacele de transport hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km. Va fi menținută bonificaţia de 10% pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie, a impozitului pe clădiri, pe teren şi pe mijloacele de transport. Consiliile locale de sector vor putea aproba scutiri/reduceri de la plată pentru o serie de situaţii:

  • clădiri clasate ca muzee ori case memoriale;
  • clădiri utilizate pentru furnizarea de servicii sociale;
  • clădiri restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;
  • clădiri retrocedate potrivit art. 1 din OUG 94/2000;
  • clădiri clasate ca monumente istorice;
  • mijloace de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol;
  • mijloace de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural.

De asemenea, consiliile locale de sector pot aproba proceduri proprii de acordare a scutirilor sau reducerilor de la plata impozitelor şi taxelor locale. Sunt prevăzute aici, inclusiv cele pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat.

Noile impozite propuse de Primăria Capitalei

Prin proiectul de hotărâre aflat în dezbatere pe site-ul Municipalității, se propune ca valoarea impozabilă să fie, de la 1 ianuarie, de 2.677 lei/metru pătrat pentru clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, având instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire. În anul 2025 valoarea impozabilă a aceluiaşi tip de clădire a fost de 1.492 lei/metru pătrat.

Pentru clădirile cu pereţi din lemn valoarea impozabilă va fi de 803 lei/metrul pătrat. Prin comparație, anul trecut, valoarea a fost de 447 lei/metru.

Creşte de asemenea valoarea impozitului pentru terenuri amplasate în intravilan înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii.

Valorile prevăzute în proiect sunt de 75 lei/ha pentru teren arabil din zona A (faţă de 42 de lei/ha în 2025) sau 56 lei/ha pentru teren arabil în zona B (faţă de 31 lei/ha în 2025).

Bucureștenii vor fi loviți de o dublă majorare

Proiectul de majorare a taxelor și impozitelor locale propus de Primăria Capitalei, pentru 2026, are în vedere doar prevederile articolului 486 din Codul Fiscal.

„Art. 489: Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene

(1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, urbanistice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b).

(2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.

(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale.

(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local.

(7) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

(8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual”.

