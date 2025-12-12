B1 Inregistrari!
A accelerat doar pentru o poză la radar. Ce sancțiuni riscă șoferul și cum explică autoritățile gravitatea incidentului

Iulia Petcu
12 dec. 2025, 13:12
A accelerat doar pentru o poză la radar. Ce sancțiuni riscă șoferul și cum explică autoritățile gravitatea incidentului
sursa foto: Fcebook/ Polizei Mittelfranken
Un incident neobișnuit a atras atenția autorităților din Nürnberg, după ce un șofer a declanșat intenționat un radar de viteză pentru a obține o fotografie. Cei doi pasageri aflați în mașină au contribuit la situație printr-un comportament riscant, care a determinat poliția să deschidă o investigație și să anunțe sancțiuni suplimentare.

De ce a fost surprinsă mașina de radar și ce au făcut pasagerii

Potrivit informațiilor publicate de Rosenheim 24, incidentul a avut loc pe 2 decembrie, când un Volkswagen Golf a depășit intenționat limita de viteză de 50 km/h pentru a declanșa radarul. Detaliul care a ridicat suspiciuni a fost poziția pasagerilor, care nu se aflau pe scaune, ci stăteau pe cadrul ușii din partea dreaptă, cu geamurile coborâte.

Poliția din Mittelfranken a relatat că „Presupunem că șoferul a condus intenționat cu peste 50 km/h pentru a declanșa măsurarea vitezei”, marcând caracterul imprudent al întregii acțiuni. La scurt timp după ce aparatul a înregistrat viteza, șoferul și cei doi însoțitori s-au întors la echipaj pentru a vedea fotografia realizată.

Cum a reacționat poliția și ce amenzi riscă cei implicați

Autoritățile au transmis că șoferul nu doar a încălcat regulile de circulație, ci a pus în pericol siguranța tuturor celor aflați în trafic, inclusiv a propriilor pasageri. „Șoferul se poate aștepta la o amendă, care, în anumite cazuri, poate fi dublată. Cei doi pasageri vor primi fiecare câte o amendă de 60 de euro”, a precizat Poliția, subliniind că au informat și Autoritatea pentru Permise pentru posibile măsuri suplimentare. În mesajul oficial, instituția a reiterat că asemenea comportamente pot avea consecințe grave și necesită sancționare fermă pentru a preveni incidente similare.

În comunicatul publicat pe rețelele sociale, Poliția din Mittelfranken a condamnat ferm acțiunea celor trei, afirmând că „Comportamentul de acest tip în traficul rutier public nu poate fi tolerat”. Instituția a atras atenția și asupra riscurilor generate de asemenea gesturi, precizând că „declanșarea intenționată a măsurătorilor de viteză și comportamentul imprudent al pasagerilor pun în pericol nu doar propria siguranță, ci și pe cea a altor participanți la trafic”, scrie Libertatea. Oficialii au anunțat că vor continua monitorizarea riguroasă a acestor situații și vor acționa consecvent pentru sancționarea celor care ignoră regulile.

