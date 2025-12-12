Ghid pentru meșteri: cum să alegi o bormașină fiabilă pentru atelierul tău

Atelierul tău merită unelte pe care te poți baza, mai ales dacă lucrezi frecvent sau ai proiecte variate. Alegerea unei bormașini nu ține doar de marcă sau preț, ci de potrivirea cu nevoile tale reale. Indiferent dacă repari ocazional un raft sau construiești mobilă la comandă, selectarea corectă a bormașinii poate face diferența la capitolul eficiență și siguranță. În acest ghid, vei descoperi cum să alegi modelul potrivit, ce caracteristici să urmărești și ce greșeli să eviți.
Pentru a alege bormașina potrivită, clarifică modul în care o vei folosi:
Evaluează frecvența de utilizare și tipul de materiale pe care le vei întâlni des. Dacă folosești un model destinat hobby-ului pentru sarcini grele, crește riscul de defectare rapidă.
Alege bormașina care răspunde celor mai des întâlnite activități din atelierul tău. Iată principalele variante:
Nu ignora sistemul de prindere a burghiului. Mandrina clasică, fie cu cheie, fie rapidă, acoperă majoritatea lucrărilor. Pentru proiecte grele, un sistem SDS asigură stabilitate suplimentară.
Dacă ești la început, o putere de 500-700 W și un cuplu de peste 30 Nm îți acoperă majoritatea nevoilor de bază. Pentru uz intensiv sau profesional, urcă la peste 800 W și un cuplu adecvat.
Modelul pe care îl alegi ar trebui să se adapteze la modul tău de lucru, nu invers.
Modelele cu acumulator (Li-Ion) te ajută să lucrezi oriunde, chiar și în locuri fără sursă de curent. Folosește aceste bormașini pentru mobilitate – pe acoperiș, în grădină sau pe șantier. Ține cont că autonomia depinde de capacitatea bateriei și intensitatea lucrului. Dacă folosești bormașina ore bune pe zi, pregătește un acumulator secundar.
Bormașinile cu fir oferă putere constantă. Ele se potrivesc atunci când forezi mult sau lucrezi intensiv, fără pauze. De exemplu, dacă trebuie să găurești zeci de orificii într-un atelier, modelul cu fir elimină pauzele cauzate de reîncărcare.
Nu toate bormașinile oferă aceleași condiții de utilizare. Pentru confort și siguranță, verifică:
Evită modelele despre care nu găsești date clare sau produse fără garanție valabilă. Branduri precum Bosch, Makita, DeWalt, Black & Decker sau Einhell dețin game variate, cu rețea solidă de service.
Menținerea unei bormașini într-o stare bună nu costă mult timp, dar contează la durata de folosire și siguranță.
După folosire, șterge praful și resturile de pe carcasă și mecanisme. Păstrează bormașina într-un loc uscat și ferit de temperaturi extreme. Verifică periodic cablul, mandrina sau acumulatorul și lubrifiază piesele mobile atunci când producătorul recomandă acest lucru. Folosește doar piese de schimb și accesorii originale.
Când vrei să faci o investiție inteligentă, ține cont de ritmul de lucru, tipul de materiale procesate și obiectivele fiecărui proiect. Studiază specificațiile tehnice și alege un producător cu reputație solidă. Caută informații despre garanție, service și accesorii compatibile înainte de achiziție.
Dacă ai nelămuriri sau lucrezi cu materiale neconvenționale, cere sfatul unui specialist. O alegere bine documentată înseamnă un atelier mai eficient și rezultate mai bune la fiecare proiect.