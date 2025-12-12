Elevii din Sectorul 2 ar putea beneficia de burse semnificativ mai mari începând cu anul școlar 2025–2026, dacă un proiect recent va fi aprobat de consilierii locali. Autoritățile locale propun suplimentarea burselor de merit și a celor sociale, măsurile urmând să fie finanțate direct din bugetul administrației publice. Documentul va fi supus votului în ședința Consiliului Local programată pentru 16 decembrie 2025.

Ce prevede proiectul privind suplimentarea burselor de merit

Inițiativa legislativă propune majorarea consistentă a burselor de merit oferite elevilor din învățământul preuniversitar de stat, vizând stimularea performanțelor academice pentru anul școlar 2025–2026. Proiectul include o suplimentare de 500 de lei pe lună pentru bursele finanțate din bugetul local, aplicabilă elevilor care obțin rezultate remarcabile la învățătură conform criteriilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 732/2025.

Aceeași majorare se aplică și elevilor care obțin distincții la competițiile școlare, cu condiția ca media generală sau media de admitere să fie egală cu 10.00, potrivit documentului oficial. arată că bursele se acordă cu condiția ca media generală din anul școlar anterior, media de admitere sau media primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent să fie egală cu 10.00, relatează Capital.

Cum sunt vizate bursele sociale în noul proiect

Pe lângă bursele destinate elevilor de elită, autoritățile locale și-au propus să sprijine și copiii care provin din categorii sociale , propunând o creștere suplimentară de 200 de lei lunar pentru bursele sociale. Măsura urmărește să faciliteze accesul la educație pentru elevii aflați în dificultate și să reducă presiunea financiară asupra familiilor care se confruntă cu venituri limitate.

Conform documentației oficiale, peste 8.000 de elevi din Sectorul 2 ar putea beneficia de aceste suplimentări, dacă proiectul va primi aprobarea consilierilor locali, fondurile fiind asigurate integral din bugetul administrației publice.

Ce sume sunt prevăzute în buget

Primăria Sectorului 2 estimează alocarea a aproximativ 21.700 de mii de lei pentru plata suplimentate în anul 2026, sumă la care se adaugă încă 7.400 de mii de lei pentru ultimele patru luni ale anului 2025. Consiliile de administrație ale școlilor din sector vor analiza documentele depuse și vor verifica eligibilitatea fiecărui elev, pentru a se asigura că bursele ajung la beneficiarii îndreptățiți.

În situațiile în care apar suspiciuni sau neconcordanțe, proiectul prevede posibilitatea declanșării unor anchete la nivel local pentru clarificarea cazurilor și prevenirea acordării eronate a fondurilor.

În eventualitatea unei aprobări în ședința din 16 decembrie 2025, Direcția Economică și DGAPI Sector 2 vor avea responsabilitatea implementării tehnice și administrative a măsurilor incluse în proiect. Documentul subliniază că obiectivul central este sprijinirea performanței școlare și reducerea riscului de abandon, prin stimularea elevilor cu rezultate foarte bune și susținerea materială a celor proveniți din familii cu resurse financiare reduse.