B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bursele școlare ar putea crește semnificativ în Sectorul 2. Ce schimbări propune noul proiect de hotărâre

Bursele școlare ar putea crește semnificativ în Sectorul 2. Ce schimbări propune noul proiect de hotărâre

Iulia Petcu
12 dec. 2025, 11:45
Bursele școlare ar putea crește semnificativ în Sectorul 2. Ce schimbări propune noul proiect de hotărâre
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce prevede proiectul privind suplimentarea burselor de merit
  2. Cum sunt vizate bursele sociale în noul proiect
  3. Ce sume sunt prevăzute în buget

Elevii din Sectorul 2 ar putea beneficia de burse semnificativ mai mari începând cu anul școlar 2025–2026, dacă un proiect recent va fi aprobat de consilierii locali. Autoritățile locale propun suplimentarea burselor de merit și a celor sociale, măsurile urmând să fie finanțate direct din bugetul administrației publice. Documentul va fi supus votului în ședința Consiliului Local programată pentru 16 decembrie 2025.

Ce prevede proiectul privind suplimentarea burselor de merit

Inițiativa legislativă propune majorarea consistentă a burselor de merit oferite elevilor din învățământul preuniversitar de stat, vizând stimularea performanțelor academice pentru anul școlar 2025–2026. Proiectul include o suplimentare de 500 de lei pe lună pentru bursele finanțate din bugetul local, aplicabilă elevilor care obțin rezultate remarcabile la învățătură conform criteriilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 732/2025.

Aceeași majorare se aplică și elevilor care obțin distincții la competițiile școlare, cu condiția ca media generală sau media de admitere să fie egală cu 10.00, potrivit documentului oficial. Proiectul arată că bursele se acordă cu condiția ca media generală din anul școlar anterior, media de admitere sau media primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent să fie egală cu 10.00, relatează Capital.

Cum sunt vizate bursele sociale în noul proiect

Pe lângă bursele destinate elevilor de elită, autoritățile locale și-au propus să sprijine și copiii care provin din categorii sociale vulnerabile, propunând o creștere suplimentară de 200 de lei lunar pentru bursele sociale. Măsura urmărește să faciliteze accesul la educație pentru elevii aflați în dificultate și să reducă presiunea financiară asupra familiilor care se confruntă cu venituri limitate.

Conform documentației oficiale, peste 8.000 de elevi din Sectorul 2 ar putea beneficia de aceste suplimentări, dacă proiectul va primi aprobarea consilierilor locali, fondurile fiind asigurate integral din bugetul administrației publice.

Ce sume sunt prevăzute în buget

Primăria Sectorului 2 estimează alocarea a aproximativ 21.700 de mii de lei pentru plata burselor suplimentate în anul 2026, sumă la care se adaugă încă 7.400 de mii de lei pentru ultimele patru luni ale anului 2025. Consiliile de administrație ale școlilor din sector vor analiza documentele depuse și vor verifica eligibilitatea fiecărui elev, pentru a se asigura că bursele ajung la beneficiarii îndreptățiți.

În situațiile în care apar suspiciuni sau neconcordanțe, proiectul prevede posibilitatea declanșării unor anchete la nivel local pentru clarificarea cazurilor și prevenirea acordării eronate a fondurilor.

În eventualitatea unei aprobări în ședința din 16 decembrie 2025, Direcția Economică și DGAPI Sector 2 vor avea responsabilitatea implementării tehnice și administrative a măsurilor incluse în proiect. Documentul subliniază că obiectivul central este sprijinirea performanței școlare și reducerea riscului de abandon, prin stimularea elevilor cu rezultate foarte bune și susținerea materială a celor proveniți din familii cu resurse financiare reduse.

Tags:
Citește și...
Premieră medicală la Bacău. Tumoră gigant extirpată unui copil prin procedură laparoscopică
Eveniment
Premieră medicală la Bacău. Tumoră gigant extirpată unui copil prin procedură laparoscopică
Judecătorii cer verificarea cazurilor din documentarul Recorder. Secția pentru judecători a CSM a sesizat Inspecția Judiciară
Eveniment
Judecătorii cer verificarea cazurilor din documentarul Recorder. Secția pentru judecători a CSM a sesizat Inspecția Judiciară
Elisabeta Lipă reacționează la raportul Curții de Conturi privind premierile ilegale de la Federația Română de Canotaj. „Îmi vine să plâng”
Eveniment
Elisabeta Lipă reacționează la raportul Curții de Conturi privind premierile ilegale de la Federația Română de Canotaj. „Îmi vine să plâng”
Seism în Vrancea la primele ore ale dimineții. Ce arată datele oficiale despre activitatea tectonică din România
Eveniment
Seism în Vrancea la primele ore ale dimineții. Ce arată datele oficiale despre activitatea tectonică din România
Valentin Jucan ia poziție față de acuzațiile șefei CAB la adresa TVR după difuzarea documentarului Recorder: „Profund iresponsabilă și incompatibilă cu înalta funcție ocupată/ Tentativă de intimidare a presei”
Eveniment
Valentin Jucan ia poziție față de acuzațiile șefei CAB la adresa TVR după difuzarea documentarului Recorder: „Profund iresponsabilă și incompatibilă cu înalta funcție ocupată/ Tentativă de intimidare a presei”
Lapte praf Nestlé retras din magazine. Ce riscuri au fost descoperite pe linia de producție
Eveniment
Lapte praf Nestlé retras din magazine. Ce riscuri au fost descoperite pe linia de producție
Imagini alarmante din Castelul Peleș. Cum se face curățenia în una dintre cele mai prestigioase reședințe regale din Europa
Eveniment
Imagini alarmante din Castelul Peleș. Cum se face curățenia în una dintre cele mai prestigioase reședințe regale din Europa
Maioneza fără ulei, varianta mai slab calorică, dar la fel de gustoasă. Ingredientul care schimbă totul
Eveniment
Maioneza fără ulei, varianta mai slab calorică, dar la fel de gustoasă. Ingredientul care schimbă totul
Factorul care contribuie mai mult decât dieta și activitatea fizică la o viață longevivă
Eveniment
Factorul care contribuie mai mult decât dieta și activitatea fizică la o viață longevivă
Ministrul Sănătății a anunțat cine este persoana care a fost depistată cu lepră. Cum se transmite boala și ce măsuri urgente au fost luate (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Sănătății a anunțat cine este persoana care a fost depistată cu lepră. Cum se transmite boala și ce măsuri urgente au fost luate (VIDEO)
Ultima oră
12:45 - Premieră medicală la Bacău. Tumoră gigant extirpată unui copil prin procedură laparoscopică
12:28 - Ilie Bolojan a rezolvat problema din justiție. Face un grup de lucru să vadă ce nu funcționează (VIDEO)
12:17 - Radu Marinescu, interesat de dezbaterea problemelor Justiției la Cotroceni: „Dacă voi fi invitat voi participa” (VIDEO)
11:47 - Sărbătorile de Crăciun în cel mai frumos decor al Capitalei! Târgul Metropolitan al Iernii a prins viață în Parcul Circului
11:31 - Judecătorii cer verificarea cazurilor din documentarul Recorder. Secția pentru judecători a CSM a sesizat Inspecția Judiciară
11:04 - Elisabeta Lipă reacționează la raportul Curții de Conturi privind premierile ilegale de la Federația Română de Canotaj. „Îmi vine să plâng”
10:59 - Scumpiri la combustibili și gaz metan începând cu 2028. Cum va influența piața carbonului facturile românilor
10:47 - Ministrul Justiției recomandă instanțelor mai multă transparență. Cum apreciază conferința de presă a Curții de Apel București
10:30 - Inflația rămâne la 9,8%, în noiembrie. Românii, doborâți de prețuri. Energia și alimentele, cele mai mari scumpiri
10:19 - Seism în Vrancea la primele ore ale dimineții. Ce arată datele oficiale despre activitatea tectonică din România