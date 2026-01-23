B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Imagini tulburătoare surprinse în trafic, la Iași. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer (VIDEO)

Sursă Foto: captură Video - Facebook/Tele M Iasi
Cuprins
  1. Cum s-a ajuns la un gest atât de periculos în trafic
  2. Ce au transmis polițiștii după apariția imaginilor în spațiul public

Imagini tulburătoare surprinse în trafic, la Iași, au ajuns în atenția autorităților. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer nervos, care a făcut un adevărat scandal în stradă. Mai grav decât atât, bărbatul ar fi încercat chiar să îl lovească pe livrator cu mașina. Scenele șocante au fost surprinse de un alt participant la trafic.

Cum s-a ajuns la un gest atât de periculos în trafic

Un incident extrem de grav a avut loc în Iași. Un curier nepalez a fost agresat în plină stradă de un șofer. Scenele au fost surprinse de camera unei alte mașini aflate în spatele lor.

Din imagini se vede clar că bărbatul a avut un comportament agresiv, iar conflictul dintre cei doi a degenerat rapid. La un moment dat, șoferul a virat brusc volanul în direcția curierului, într-o încercare șocantă de a-l lovi cu mașina. Din fericire, curierul a reușit să evite impactul în ultimul moment, intrând pe contrasens.

Norocul lui a fost că din sens opus nu venea nicio altă mașină, altfel s-ar fi putut produce un accident grav. După ce și-a dus gestul până la capăt, șoferul a accelerat brusc și a plecat de la fața locului, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Ce au transmis polițiștii după apariția imaginilor în spațiul public

Odată ce filmarea a început să circule în spațiul public, polițiștii au intervenit de urgență și au luat măsuri ferme împotriva șoferului agresiv. Bărbatul a fost sancționat conform legislației în vigoare, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 30 de zile, notează cancan.ro.

Mai mult decât atât, gestul său ar putea avea consecințe penale serioase. Acesta riscă să fie cercetat pentru infracțiunea de tentativă de omor.

„Având în vedere imaginile video apărute în spațiul public referitoare la un comportament agresiv în trafic, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași este abilitat să comunice următoarele: La data de 21 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Iași – Biroul Rutier s-au sesizat și efectuează verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt, pentru identificarea persoanelor și luarea măsurilor legale ce se impun”, a transmis poliția din Iași.

