Eveniment » Ce obiceiuri la volan îți pot pune sănătatea în pericol? Iată ce spun specialiștii

Ce obiceiuri la volan îți pot pune sănătatea în pericol? Iată ce spun specialiștii

22 ian. 2026, 10:50
Foto: Freepik
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Telefonul între picioare, un obicei periculos
  3. Cum să te bucuri de confort fără riscuri

Confortul oferit de mașină, mai ales în zilele reci, poate ascunde riscuri neașteptate pentru sănătatea masculină. Specialiștii avertizează că scaunele încălzite și păstrarea telefonului între picioare pot influența negativ producția de spermatozoizi și nivelul testosteronului, având efecte pe termen lung.

Despre ce este vorba

Dr. Mihail Pautov explică faptul că testiculele funcționează optim la o temperatură cu 1-2°C mai scăzută decât restul corpului. Această diferență termică este esențială pentru producția normală de spermatozoizi și menținerea echilibrului hormonal, scrie Click.

„Când folosești scaunele încălzite, temperatura scrotului poate crește cu până la 0,6°C. Chiar și această diferență mică poate afecta calitatea spermei și nivelul de testosteron”, subliniază specialistul.

Expunerea repetată la căldură poate duce, în timp, la scăderea fertilității, reducerea motilității spermatozoizilor și chiar modificări hormonale. Studiile arată că și temperaturile moderate, dar constante, pot avea un impact negativ asupra funcției testiculare.

Telefonul între picioare, un obicei periculos

Pe lângă scaunele încălzite, mulți bărbați obișnuiesc să țină telefonul între picioare, în timpul condusului sau atunci când stau jos.

„Aceasta pare o soluție practică, dar căldura generată de telefon, combinată cu temperatura corporală, poate crește temperatura scrotului și poate afecta funcția testiculară”, explică Dr. Pautov.

Acest obicei poate părea inofensiv, dar pe termen lung crește riscul de scădere a numărului de spermatozoizi și a nivelului de testosteron. Specialiștii recomandă să eviți contactul direct cu zona intimă și să folosești întotdeauna suporturi speciale sau buzunarele laterale ale pantalonilor.

Cum să te bucuri de confort fără riscuri

Pentru a proteja sănătatea masculină, medicii recomandă câteva măsuri simple:

  • Setează scaunele încălzite la temperaturi moderate și limitează timpul de utilizare pentru a evita expunerea prelungită a zonei intime la căldură.
  • Folosește suporturi pentru telefon sau păstrează-l în buzunarele laterale, evitând contactul direct cu scrotul.
  • Fă pauze regulate în timpul condusului pentru a permite răcirea naturală a corpului și menținerea temperaturii optime pentru organele genitale.
  • Alege haine lejere și respirabile, care să nu rețină căldura în zona intimă pe parcursul zilei.

Adoptarea acestor obiceiuri simple poate avea un impact semnificativ asupra fertilității și menținerii nivelului normal de testosteron, reducând riscul de afectare a sănătății masculine pe termen lung.

